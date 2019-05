Ce partid preferă populația? Mai sunt 15 zile până la vot

Mai sunt 15 zile până la vot. Un sondaj de opinie realizat la nivel național ne arată cu cine vor vota românii, în funcție de regiune ăn care trăiesc.





Centrul de Sociologie Urbană și Regională CURS a publicat rezultatele unui sondaj de opinie la nivel național desfășurat pe un eșantion de 1.500 de adulți în perioada 5-28 aprilie 2019. Marja maximă de eroare statistică tolerată la nivelul întregului eșantion este +/-2,5%.

În Moldova PSD are 41% urmat de PNL cu 22% USR-PLUS cu 13% ALDE cu 9% și Pro România cu 8%, PMP cu 5%.

În Muntenia (inclusiv București) PSD are 38% urmat de PNL cu 24%, USR-PLUS cu 9%, ALDE cu 14%, Pro România cu 10% și PMP cu 4%.

În Transilvania principalul partid este PNL cu 28% urmat de PSD cu 19%, USR-PLUS cu 15%, UDMR 14%, Pro România cu 8 la sută, PMP și ALDE cu 7% fiecare.

PSD are un profil mai puternic în mediul rural (36 versus 29%). Și PNL are un profil preponderent rural dar în limita marjei de eroare. Alianța 2020, în schimb, are un profil puternic urban (15% față de doar 8% în rural).

