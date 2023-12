Riști să rămâi fără bani în parcare la mall. Este plin de hoți

O femeie din Roma a povestit că era să rămână fără bani în parcare la mall. Hoții au pus ochii pe aceasta și au așteptat să își lase geanta sau portofelul pe scaunul din dreapta al mașinii. Apoi, ei au abordat-o cu replica: „Îmi pare rău, v-au căzut niște monede pe jos”.

„Cred că am dejucat un jaf. O persoană m-a oprit în parcarea subterană când eram deja în mașină, pretinzând că mi-am scăpat niște bani. A arătat cu degetul spre solul de unde tocmai plecasem. Nu am putut vedea nimic pe jos. Nu am coborât din mașină, ci m-am întors în aceeași parcare pentru a înțelege mai bine ce spunea tipul.” a declarat femeia, potrivit Il Messaggero.

Era să rămână fără bani în parcare la mall

Femeia a mai spus că nu avea mărunt și că și-a dat seama că este o înșelătorie și că banii aflați pe jos nu sunt ai ei. Aceasta a alertat carabinierii și a aflat că mai multe persoane au trecut prin experiențe similare.

„Am deschis portiera mașinii și am văzut niște mărunțiș pe jos. Nu erau banii mei, pentru că știam că nu aveam mărunt. Am plecat cu mașina, iar tipul a continuat să zăbovească prin preajmă. Nu am nicio dovadă că ar fi așteptat o victimă care să coboare din mașină pentru a fura ceva din mașină sau chiar mașina în sine. Cu toate acestea, vreau să împărtășesc aici acest fapt care tocmai s-a întâmplat. Am alertat carabinierii”, a adăugat victima.

Au furat roțile unei mașini în parcarea unui mall

Recent, trei tineri au furat roțile unei mașini în parcarea unui mall din Prahova. Se pare că femeia își ținea mașina în parcarea mall-ului de mai multe luni și că hoții au pândit-o. Ea a aflat de pe rețelele de socializare că a rămas fără roți.

„Dacă eşti pe grup, între timp, în parcare la Mall, ţi-au dispărut roţile”, a scris un internaut.

Ce spun oamenii legii

Polițiștii au anunțat că au prins făptașii și au recuperat prejudiciul. Oamenii legii au aflat că aceștia au furat doar trei roți pentru că a 4-a era blocată de trotuar.

„În urma investigaţiilor şi a cercetărilor efectuate, poliţiştii au identificat persoanele bănuite de săvârşirea faptei, ca fiind trei bărbaţi cu vârstele de 20, 29 şi respectiv 31 de ani, din comuna Lipăneşti. Astfel, în urma depistării acestora, cei trei au fost conduşi la sediul unităţii de poliţie pentru audieri. Prejudiciul cauzat a fost recuperat şi urmează să fie predat persoanei vătămate”, a transmis IPJ Prahova.