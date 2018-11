Până și MUSULMANII DENUNȚĂ ISLAMOFASCISMUL! „Când o ȚARĂ face CONCESII ISLAMULUI, RĂZBOIUL e aproape”. Istoria ALTFEL decât o înveți la școală

“Am văzut la un moment dat pe internet o imagine trucată cu un bărbat cu barbă mare și o privire pătrunzătoare care purta o pancartă pe care se putea citi îndemnul de a-i decapita pe toți cei care susțin că Islamul e violent. Am râs atunci de ceea ce mi s-a părut a fi o glumă deșteaptă, deși zguduitoare, despre o realitate dură. Numai că râsul mi s-a oprit în gât câteva luni mai târziu, când, pe neașteptate, am găsit pe internet propriul meu portret, sub care scria- îl vrem mort. S-a dovedit că la baza acestei condamnări la moarte stă un discurs pe care l-am ținut la Cairo pe 4 iunie 2013. Punctul meu de vedere, afirmat în acel discurs, e că o mentalitate fascistă a cuprins Islamul cu mult înainte de ridicarea Fraților Musulmani, că acest fascism este un produs al celor mai vechi timpuri ale acestei religii.”





