Femeia, în vârstă de 54 de ani, a fost acuzată de evaziune fiscală deoarece nu a declarat Fiscului veniturile pe care le-a obținut de-a lungul a cinci ani, în perioada 2013 – 2018. Conform estimărilor ANAF, veniturile pe care le-a obținut din activitățile pe care le-a prestat online s-au cifrat în jurul sumei de 58.000 de lei, iar valoarea impozitului pe care ar fi trebuit să-l plătească statului se ridica la aproape 11.000 de lei.

Având în vedere că suma cu pricina se constituie prejudiciu la bugetul statului, reprezentanții ANAF au transmis rezultatele cercetării către Parchetul Sălaj care a dispus începerea urmăririi penale și trimiterea în judecată a persoanei respective.

Femeia și-a recunoscut faptele și a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției.

„Arăt că în perioada 2013 – 2018, la locuința mea din Cehu Silvaniei am desfășurat activități de videochar, având cont pe un site de profil. Contul mi l-am făcut eu, am completat nişte formulare online, am comunicat codul IBAN şi m-am logat eu direct la un site de profil. Aveam un nume de scenă şi erau mai multe categorii. Am primit toată suma care mi se cuvenea după aceea din serviciile de videochat și nu am declarat-o organelor fiscale”, a afirmat femeia, conform publicației clujust.ro.

Mai mult, pe lângă acordul de recunoaștere a vinovăției, femeia a consimțit și să presteze o muncă neplătită la una dintre bisericile din localitatea de domiciliu, Cehu Silvaniei.

„Îmi dau acordul pentru a presta o muncă neremunerată în folosul comunității. Aș dori să prestrez această muncă la PArohia Ortodoxă Cehu Silvaniei sau Biserica Reformată Cehu Silvaniei”, a mai scris ea, conform sursei citate.

Judecătorii au luat act de mărturia femeii și au dispus condamnarea acesteia la un an și jumătate de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală. În plus, așa cum a cerut chiar ea și ca să o determine să revină pe calea cea dreaptă, instanța a mai dispus să mai presteze și 60 de zile de muncă în folosul comunității, la una dintre cele două biserici.

Dacă pe partea penală a scăpat ieftin, femeia va trebui să plătească prejudiciul adus statului, în valoare de 10.828 de lei, la care se adaugă și penalități și majorări.