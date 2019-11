Premierul Ludovic Orban a dat asigurări că nu se pune problema introducerii unei noi taxe de mediu. Mai mult, liderul PNL s-a arătat extrem de deranjat de zvonurile apărute în ultima vreme în spațiul public.

„Vreau din nou să fac o precizare: la conferința de presă la Ministerul Mediului – așa se nasc fake news-urile – am fost întrebat de taxa de mediu. Și am zis sigur, studiem, analizăm, vedem în ce măsură… Dar am spus un lucru: ne vom consulta cu Comisia Europeană și decât să introducem o taxă care să nu fie în conformitate cu legislația europeană, să-i punem pe români să plătească taxa respectivă și după aceea să trebuiască să le dăm banii înapoi, eventual să-i mai punem și pe drumuri, mai bine nu băgăm nicio taxă. Această afirmație nu a fost luată”, a declarat vineri Ludovic Orban.

Ludovic Orban a subliniat faptul că toate inițiativele fiscale sunt prevăzute în programul de guvernare, de la care nu vor exista abateri.

„Oricum, în cursul anului viitor în mod evident nu va apărea o taxă nouă. Vă repet: politica fiscală a Guvernului este prevăzută în programul de guvernare și vom detalia care sunt măsurile fiscale pe care le avem în vedere”, a punctat Orban.

