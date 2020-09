Ludovic Orban, prim-ministrul României, a afirmat, marți, că este posibil să o demită pe șefa Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC), Cornelia Nagy, din cauza faptului că este nemulțumit de modul în care s-au desfășurat anumite proceduri de licitație, inclusiv cea pentru tabletele destinate copiilor.

Ludovic Orban nu s-a sfiit să-și arate public nemulțumirea de modul în care șefa ONAC a gestionat această situație.

„Este posibil. Sunt profund nemulțumit de modul cum s-au derulat mai multe proceduri de licitație. Ultima procedură cu tabletele în care n-au avut capacitatea să finalizeze procedura pentru toate cele 250.000 de tablete pentru care am asigurat finanțare. Noroc că am prevăzut și am alocat 100 de milioane de euro pentru tablete în sistem de decontare”, a spus Ludovic Orban.

Totodată, ministrul Educației, Monica Anisie, a cerut luni premierului Ludovic Orban demiterea președintelui Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate pentru licitația „dezastruoasă” privind achiziția de tablete necesare elevilor la începerea anului școlar.

„Consider inacceptabil rezultatul dezastruos al licitației, după atâtea luni în care toate instituțiile implicate, mai puțin ONAC, au luat toate măsurile ca procedura să fie încheiată la termenele stabilite. Cei care vor avea de suferit de pe urma incompetenței oficialilor ONAC sunt elevii, profesorii și părinții. Din aceste considerente, solicit premierului României, Ludovic Orban, demiterea președintelui ONAC, Cornelia Nagy, și doresc reluarea, în regim de maximă urgență, a procedurilor de licitație”, a declarat ministrul Educației, Monica Anisie.

Cornelia Nagy nu se sperie de amenințarea cu demiterea

Întrebată cum comentează declarațiile premierului, directoarea Nagy a transmis că, din punctul ei de vedere, a respectat legea achizițiilor publice. „Din principiu, nu comentez declarațiile sau deciziile premierului. Noi ne-am făcut treaba, așa cum scrie în legislație. Timpul le rezolvă pe toate. Până la sfârșitul anului vor fi distribuite doar tabletele câștigate de Orange în cadrul a trei loturi, asta dacă vor respecta termenul de livrare asumat”, a declarat pentru Europa Liberă Cornelia Nagy.