„Am primit aprobarea de la Comisia Europeană pentru schema de ajutor de stat pentru garantarea creditelor pentru companiile mari, care nu sunt IMM-uri, şi vom adopta, în şedinţa de Guvern de săptămâna viitoare, actul normativ”, a declarat Orban, la B1 Tv.

El a indicat că Guvernul pregăteşte un act normativ important care vine în sprijinul companiilor şi al angajaţilor.

„La nivel european a fost adoptat programul SURE care finanţează anumite categorii de cheltuieli de măsuri active, în special ceea ce este cunoscut în Germania sub numele de Kurzarbeit, pe care noi îl traducem în România – program flexibil de muncă. Dacă o companie are probleme, i s-au redus comenzile, i s-a redus cifra de afaceri să zic cu 70% ca să nu dea afară oamenii (…) în situaţii de criză declanşate de nişte factori care vor dispărea în timp pe perioada crizei respective dacă un angajator nu are nevoie de un angajat 20 de zile, ci are nevoie de el doar 16 zile, 16 zile îl plăteşte angajatul, sau 14 zile sau 12 zile, restul îl plăteşte statul din fondul de şomaj”, a explicat Orban.

El a adăugat că această schemă de sprijin funcţionează pe o perioadă de timp limitată, cât există criza şi efectele acesteia.

„Intenţionăm, în maxim două săptămâni, să adoptăm ordonanţa”, a arătat premierul.

Orban a afirmat că, în prezent, sunt puse la punct schemele de susţinere pentru întreprinderile mici şi mijlocii, fiind deja adoptat în Guvern un memorandum în acest sens pentru investiţii şi capital de lucru.

,,Planul prevede investiţii cumulate de aproximativ 100 mld. euro, iar reorientarea economiei dinspre consum spre investiţii pare un pas logic. Iar investiţii publice de 10 miliarde de euro, anual, (alături de fondurile UE) nu sunt imposibile pentru o economie care, la finalul lui 2030, va depăşi un PIB de 300 mld. euro (225 mld. euro în 2020).

Dar planul nu poate înlătura sentimentul de deja-vu: multe din ipotezele de investiţii au fost prezentate, ani de zile la rând, de fostele guvernări (la care şi PNL a participat) fără niciun rezultat. Pentru că una este ce scrie în slide-urile PowerPoint şi alta este ceea ce se află în seiful Trezoreriei”, anunța Orban în urmă cu două săptămâni.