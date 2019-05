Opinie separată în PSD. Primarul Decebal Făgădău regretă cozile din diaspora, sugerează schimbarea organizării alegerilor

Primarul Constanței, Decebal Făgădău, care este și președintele organizației municipale a PSD, mulțumește constănțenilor și românilor care au votat și admite organizarea defectuoasă a alegerilor. El reacționează, printr-o postare pe pagina de Facebook a PSD Constanța, după aflarea rezultatului votării în municipiul Constanța, câștigător fiind USR PLUS, cu 34%.





După numărătoarea paralelă, efectuată chiar de PSD Constanța, alegerile europarlamentare, în municipiu, au fost câștigate cu 34% de USR PLUS, alianța fiind urmată de PNL, cu 20,2%, PSD-ul obținând doar 16,7%. Și PMP are un scor de aproape 10%, în timp ce Pro România are 7,% din voturile constănțenilor. Rezultatul dezastruos pentru PSD Constanța vine și după incidentul din ziua alegerilor când mama primarului a fost surprinsă în timp ce incerca să introducă cinci buletine de vot în urnă, pe numele femeii de 70 de ani, fiind deschis un dosar de cercetare penală. Decebal Făgădău a spus că este de fapt o înscenare, ținta fiind el și partidul pe care îl reprezintă.

În situația dată, președintele organizației municipale a PSD Constanța, Decebal Făgădău le mulțumește, astăzi, “constănțenilor și tuturor românilor care au ieșit într-un număr mare la vot și au arătat lumii întregi că România este o țară liberă și democratică”. El își exprimă “regretul” pentru faptul că „au existat români care au stat ore întregi la cozi pentru a vota sau care nu au putut vota”, considerând că “trebuie schimbat modul de organizare al alegerilor”

„Îi felicit sincer pe câștigătorii acestor alegeri și le doresc să nu își dezamăgească susținătorii. Le urez succes tuturor europarlamentarilor aleși să reprezinte România și îmi exprim speranța că vor reuși să o facă cunoscută și pentru lucrurile bune și pentru oamenii frumoși ai acestei țări europene. Le mulțumesc membrilor și simpatizanților PSD pentru munca depusă și consider că rezultatul acestor alegeri reprezintă pentru noi o experiență din care învățăm să fim mai buni și mai apropiați de oameni”, spune, la final, Decebal Făgădău.

DEZVALUIREA de ultim moment despre Dragnea! Trecutul sau a iesit la iveala! Cum se purta cu angajatele

Pagina 1 din 1