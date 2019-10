În raportul Comitetului de Informații al Senatului, se arată despre eforturile uriaşe ale Rusiei de pe social media pentru a-l ajuta pe Trump să câștige alegerile din 2016.

„Am desfăcut o sticlă minusculă de șampanie … am băut o înghiţitură și ne-am uitat unii în ochii altora şi am rostit aproape la unison: Am făcut America fantastică!” se arată în raport.

Raportul mult așteptat a concluzionat că Rusia a direcționat o campanie agresivă pe social media cu scopul de a o discredita pe Hillary Clinton și pentru a-l ajuta pe Trump la alegerile prezidențiale din 2016 și avertizează că eforturile similare de a interveni în politica americană sunt încă în curs.

Președintele Richard Burr, un republican din Carolina de Nord este convins că acţiunile rusești nu s-au încheiat și că alți adversari sunt vizaţi cu atacuri similare. „Rusia desfășoară o campanie de război al informațiilor împotriva SUA care nu a început și nu s-a încheiat odată cu alegerile din 2016”, a spus el. „Scopul lor este mai larg: să semene discordia în societate și să erodeze încrederea publicului în mecanismele guvernamentale”.

Burr a declarat că Rusia inundă rețelele de socializare cu rapoarte false, teorii ale conspirației prin intermediul trollilor pentru a genera neîncredere. „În timp ce Rusia a fost prima care a perfecționat tactica modernă de dezinformare prezentată în acest raport, alți adversari, inclusiv China, Coreea de Nord și Iran, urmează aceleaşi metode”, titrează Bloomberg.

