Operația reușită, pacientul mort. „Tricolorii” n-au avut habar cu ce scor trebuie să câștige

Naționala României are șanse foarte mici de-a ajunge la Euro 2020. „Tricolorii” s-au impus în Muntenegru, scor 1-0, au încheiat grupa din a 3-a serie valorică a Ligii Națiunilor pe locul secund și în preliminariile pentru Euro 2020 vor face parte din a 4-a urnă valorică. Perspectivele sunt descurajante, ținând cont de faptul că prima reprezentativă va întâlni adversari puternici.

Invincibilitatea care ne-a făcut să regresăm

România a obținut următoarele rezultate în LN (2-2 și 0-0 cu Serbia, 2-1 și 3-0 cu Lituania, 0-0 și 1-0 cu Muntenegru). Sârbii au câștigat grupa, pentru că în ultimul joc au trecut de lituanieni, scor 4-1. Șocul a venit însă la finalul confruntării de la Podgorica. „Tricolorii” nu fuseseră informați că ar fi trebuit să câștige la două goluri diferență, pentru a face parte din a 3-a urnă valorică. „Noi nu am ştiut că mai avem nevoie de un gol, am încercat să dăm cât mai multe goluri, dar atât am putut”, a spus fundașul Cristi Manea.

Federația îi contrazice pe jucători

„Dintre cei care am jucat, care am fost pe teren, nu cred că ştia nimeni că mai avem nevoie de încă un gol. Dacă ştiam, era clar că forţam să mai marcăm un gol. Asta e, acum e prea târziu”, a recunoscut și mijlocașul Ciprian Deac. Ieri, oficialii FRF au reacționat și au spus că jucătorii au fost informați despre calcule. „Jucătorii au fost anunțați atât la ședința tehnică din preziua meciului, cât și la cea premergătoare partidei, că e nevoie de o victorie la două goluri diferență pentru a avea șanse de a fi în urna a treia la tragerea la sorți pentru Euro 2020.”

Informație greșită în ziua meciului

În ziua meciului, pe blogul live ținut de oamenii din FRF, apăruse informația: „Avem nevoie de o victorie cu 2-1 sau la diferență mai mare și ca Scoția să învingă Israel în Grupa 1”. Calculul era aproximativ, pentru că un succes cu 2-1 ne era favorabil doar dacă Scoția învingea, pe teren propriu, la două goluri diferență (meciul s-a terminat 3-2 pentru gazde).

Cum aratată grupa de coșmar

Tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor preliminariilor Campionatului European se va desfășura la Dublin (Irlanda) la data de 2 decembrie. Pentru România, cel mai negru scenariu ar fi cel în care ar face parte Franța, Germania, Serbia, Armenia și Liechtenstein. Varianta acceptabilă la nivelul viitorilor adversari ar arăta astfel: Polonia, Austria, Finlanda, Insulele Feroe și San Marino.

