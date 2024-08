Social Opera are doar de câștigat din unificarea cu Orchestra Română de Tineret! Interviu cu Rafael Butaru







Opera Română urmează a fi reorganizată. Numai că nu există reorganizare fără scântei. Evenimentul Zilei a încercat să afle care este părerea artiștilor. Unul din ei este Rafael Butaru, concert maestru al Orchestrei Operei și al Filarmonicii George Enescu. Un virtuoz care de-a lungul carierei concertistice a intepretat alături de muzicieni de prestigiu.

Rafael Butaru este “câștigător a numeroase premii la concursuri naționale și internaționale si a participat la cursuri de măiestrie precum cursul de orchestră și vioară susținute de Adam Fischer și membrii ai Orchestrei Filarmonicii din Viena; cursuri de muzică veche și perfecționare instrumentală susținute de Dieter Weitz, Cristoph Wyneken , cursurile internaționale de muzică de cameră susținute de Chilingirian și Amadeus Quartet in Londra, Stefan Metz Orlando Quartet și Devich Sandor-Bartok Quartet”.

EVZ: Cum comentați desființarea Operei?

Rafael Butaru: Vă rog să-mi permiteți să mă prezint celor care nu mă cunosc. Sunt Rafael Butaru, concert maestru al Orchestrei Operei și al Filarmonicii George Enescu. Ce să comentez, îmi vine să râd când aud de desființarea Operei, dar mă supără mai mult decât mă amuză. Dezbaterea pe marginea reorganizării, a unificării Operei cu Tinerimea Română a fost infestată de fake news. Nu găsesc alt cuvânt mai potrivit decât “infestată”.

În loc să fie o dezbatere de idei creative, s-a ajuns la scenarii conspiraționiste. Mai bine ne-am întreba altceva: ce va face Orchestra Română de Tineret în noua Operă? Știți că Tinerimea Română înseamnă, în primul rând Orchestra Română de Tineret. Bucuria profesionalizării lor și a continuării de către maestrul Mandeal în calitate de mentor a unui drum început în zona simfonicului, supraspecializarea lor în zona deosebit de complexă a operei mi se pare un motiv cvasi-suficient pentru a susține acest proiect, în limitele în care el nu afectează Opera sau angajații, bineînțeles.

Dar așa, cu aceste conspirații privind desființarea… ajung și mă întreb: oare copiii de la ORT unde vor crede că au ajuns? Și când ei citesc toate știrile acestea, ce-și pot imagina? Vă rog să mă credeți, îmi face rău să mă gândesc.

EVZ: Vă este cunoscută Tinerimea română? Ați colaborat cu această instituție?

Rafael Butaru: Și eu, și zeci de colegi de-ai mei din ambele orchestre (Operă și Filarmonică), am devenit muzicieni profesioniști datorită Orchestrei Române de Tineret, care e un ansamblu foarte important al Tinerimii. Am intrat în ORT ca student și aici am învățat profesia, după ce școala, academia de muzică m-au învățat să cânt la vioară. Dar la ORT mi-am făcut ucenicia, cum se spune. Și unde? În concerte la Ateneul Român, la Festivalul Enescu, în turneu la Berliner Philharmoniker, la Viena, în Statele Unite. Nu pot cuprinde în câteva cuvinte ce înseamnă experiența asta pentru un tânăr absolvent.

EVZ: Deci Opera nu va face folclor? Nu va fi o casă de cultură?

Rafael Butaru: Dacă prin folclor înțelegeți că la unele concerte, fetele din Orchestra Română de Tineret purtau ia românească în sala de concerte a Filarmonicii din Viena, atunci, da, chiar sper să se facă astfel de folclor la Operă. Casă de cultură? La Operă avem un studio de canto unde se formează, asemănător cu ORT, soliști de operă, tot așa, veniți din facultate. Sunt superbi toți și când îi văd, îmi doresc să reușească toți în carieră. Dar Opera e o uzină, cu sute de spectacole, noi n-avem timp să cântăm cu acești tineri tot timpul. Ideea ca acești tineri soliști să fie acompaniați de o orchestră la fel de tânără ca ei mi se pare fantastică. Nu au decât de câștigat.

EVZ: Deci, opinia dvs este că nu se desființează Opera și că această comasare cu Tinerimea română e benefică?

Rafael Butaru: Încercați să vă puneți în locul meu. Sau mai bine zis, în locul managerului Operei. Conduceți o Operă și vi se oferă ocazia de a avea în instituție un super-departament destinat tinerilor muzicieni. Cum ați proceda? La ce v-ați gândi? Bun, acum încercați să vă gândiți că, în loc să faceți asta, trebuie să răspundeți de 100 de ori la întrebarea: Se desființează Opera? Se desființează Opera? Uneori mă gândesc că următoarele știri despre Operă ar putea fi că Pământul e plat, sau că pandemia e un experiment…