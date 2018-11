OMAGIU cailor care au murit în războaiele României. Un tânăr a pornit călare spre Alba Iulia

Un timișoream a plecat, în urmă cu câteva zile, spre Alba Iulia călare, unde şi-a propus să ajungă în data de 1 Decembrie. El vrea astfel să omagieze memoria celor 8.000.000 de4 cai care au murit în războaie.





Adrian Bumbar are 35 de ani. El este pasionat de cai de când se știe. Chiar are o fermă, lângă Timişoara Anul acesta, pentru a marca Centenarul, a încălecat și aplecatr așa, voinicește, 200 de kilometri distanță, pâmă la Alba Iulia. Joi seara, timişoreanul se afla la 35 de kilometri de Alba Iulia, iar vineri urmează să se întâlnească cu un grup de români dintr-un alt oraş, care vin şi ei călare. Temerarul a plecat spre orașul Unirii c ălare pe un cal sport, pur românesc, care are cinci ani şi jumătate. Este o iapă şi o cheamă Brenda, care a participat şi la competiţii.

De Ziua Națională Adrian Bumbar și-a propus să îmbrace o ie și să fluture tricolorul. (Sursa foto: Gandul.info)

