„Si mie mi s-a solicitat de la Comisia Europeana cresterea varstei de pensionare la 68 de ani. Am spus ca e imposibil, deoarece Romania are o speranta de viata cu 8 ani sub media Uniunii Europene. Noi suntem la 74, Franta la 82, de exemplu. Asa ca am mentinut varsta de pensionare din vechea lege si in cea noua, corectand si inechitatile care se vor rezolva doar DUPA RECALCULAREA tuturor pensiilor, recalculare pe care actuala guvernare nu se grabeste sa o inceapa. Acum pricep si de ce vor modificarea noii legi a pensiilor, inainte sa inceapa aplicarea ei. Au de gand sa creasca varsta de pensionare. Si e doar una din relele care se pot intampla…”

Mesajul fostului ministru, Lia Olguţa Vasilescu vine după ce au fost anunțate noi modificări în legătură cu limita de vârstă pentru pensionare. Modificările vizează femeile care care au realizat stagiul minim de cotizare, care au născut trei copii şi i-au crescut până la vârsta de 16 ani să beneficieze de reducerea vârstei de pensionare cu şase ani.

De asemenea, începând cu al patrulea copil, se adaugă câte un an la reducerea vârstei de pensionare.

Conform aceluiaşi algoritm, o femeie care a născut şi crescut cinci copii va beneficia de reducerea vârstei de pensionare cu opt ani, dacă a realizat stagiul minim de cotizare.

Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare.

Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi de 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare.

