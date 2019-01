Oana Roman n-a mai rezistat! A spus TOTUL, la început de an. CALVARUL prin care a trecut, în cei 5 ani de căsnicie: „Tata refuză CATEGORIC...”

Oana Roman a mărturisit momentele grele prin care a trecut în ultimii cinci ani de căsnicie. Vedeta a făcut dezvăluiri incendiare la început de an.





„13 decembrie 2013. Acum cinci ani împodobeam bradul şi Marius Elisei a venit lângă mine, a deschis cutiuţa şi a pus întrebarea! Şi eu am zis da. De atunci am trecut împreună prin foarte multe, cât pentru două vieţi. Am fost realmente alături şi la bine şi la rău. Am trecut peste operaţiile mele, ale lui, peste lungile nopţi cu febră ale Isei, am trecut împreună prin momente de cumpănă, dar şi de imensă bucurie. Am trecut peste momentele în care eu am spus că nu mai pot, el la fel, peste crize de nervi, zile în care nu aveam nici măcar un leu, peste critici, răutate, ură şi invidie. Am mers mereu mai departe, ne-am ridicat peste toate zidurile care ni s-au pus în faţă, şi nu ne-a despărţit nimic. Pentru că ne uneşte iubirea! Şi un copil minune! Ne-am îmbogăţit cu iubire, amintiri frumoase, zâmbete, şi sentimentul că ne aparţinem unul altuia!”, a scris Oana Roman pe pagina sa de Facebook.

Vedeta a mai precizat că l-a îndemnat pe tatăl său, Petre Roman, să fie activ pe Facebook și să spună adevărul despre România.

„Tata refuză categoric să fie prezent pe reţelele de socializare. I-am explicat că, din păcate, lumea nu mai citeşte. România e aşa cum e. Nişte fapte trebuie arătate pentru ca istoria să se scrie corect. Trebuie să scriu şi eu o carte. Amintirile se estompează încet, încet. Pentru că nu reuşesc să notez, nu mai fac faţă la un moment dat, obosesc prea tare. Caut o altă tânără care ar vrea să facă alături de mine ca un stagiu, n-am bani să îi dau deocamdată. Va învăţa o meserie”, a declarat Oana Roman în cadrul emisiunii “Vorbește Lumea”.

