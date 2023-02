O vedetă TV, la un pas de moarte: „Mi-au trecut toate filmele negre prin față”

Giani Kiriță a jucat la Dinamo București între anii 1997 și 2003. După ce a renunțat la fotbal, el și-a făcut apariția în mai multe emisiuni TV. Fostul sportiv a povestit că s-a confruntat cu probleme grave de sănătate și că a crezut că va muri. Totul a pornit după ce s-a infectat cu virusul COVID-19.

Anul trecut, Giani Kiriță a ajuns de urgență la spital pentru că nu putea respira. El a mai spus că opt zile a fost în agonie și că s-a gândit că acesta este sfârșitul.

„Chiar a fost un moment foarte greu pentru mine și pentru familia mea. Am stat două săptămâni internat la Victor Babeș, dintre care două zile am stat și cu masca de oxigen pe față. Atunci mi-au trecut toatre filmele negre prin față și am zis: .Adică nu vreau să mi se întâmple asta, sunt un om căruia îi place viața, sunt un om care vrea să ajungă departe, nu am cum să sfârșesc într-o cameră de spital, așa.

Da, am simțit (n.r- că ar putea să moară) și chiar mi-am sunat un prieten psiholog, pentru că efectiv nu mai rezistam, aveam febră foarte mare, nu puteam să respir, opt zile am fost în agonie. Atunci am pus mâna pe telefon, l-am sunat și m-a încurajat. Și atunci am zis că trebuie să reușesc, nu trebuie să cad”, a declarat fostul fotbalist în cadrul emisiunii În Oglindă.

Suferința pe care a ascuns-o

Chiar dacă se simțea foarte rău, Giani Kiriță nu le-a spus rudelor despre starea lui de sănătate. După aceasta experiență dificilă, fostul fotbalist a declarat că a învățat să fie mai așezat.

,,Sunt un Giani așezat acum. Orice fac în viața mea calculez acum, orice. Cea mai îngrijorată a fost mama, dar nu i-am spus, pentru că era o tragedie practic și n-am vrut să o încarc și pe ea sau pe sora mea cu așa ceva. Le-am spus doar că sunt normal, că sunt cu febră, dar o să fiu bine. Nu puteam să-i spun asta, îmi place să-i protejez pe cei din jur”, a mai adăugat acesta.