O șansă la educație pentru tinerii fără posibilități. Campania Vreau în clasa a 9-a i-a ajutat să meargă la școală

Elevii de liceu din zone vulnerabile visează la cariere de succes, să învețe cât mai multe lucuri noi, dar acest lucru este aproape imposibil. Jumătate dintre elevii din mediul rural renunță la școală după clasa a 8-a pentru că nu au bani de rechizite, iar aceștia sunt nevoiți să aleagă munca în locul educației.

Campania Vreau în clasa a 9-a a fost un mare succes

Abandonul școlar duce la marginalizare, sărăcie, probleme de sănătate și depresie. Prin aceste lucruri teribile sunt nevoiți să treacă tinerii din mediul rural.

Anul acesta, Campania Vreau în clasa a 9-a a luptat pentru visul adolescenților de a merge la școală și sute de persoane s-au implicat pentru ca aceștia să aibă dreptul la educație.

Tinerii ajutați sunt acum elevi cu bursă

În ultimii 13 ani, Vreau în clasa a 9-a a ajutat 3.000 de elevi să meargă la liceu și să își aleagă un drum în viață.

„Imposibilul poate deveni posibil pentru elevii de liceu din rural. De 13 ani, scriem împreună poveștile de succes ale acelor copii cărora le-a fost dată șansa să vadă viața cu alți ochi. Pentru fiecare dintre ei, programul are un impact diferit. Fiecare simte ajutorul altfel. Dar pentru toți, Vreau în clasa a 9-a este singurul mod prin care reușesc să își urmeze visele. În ultimul an, peste 800 de elevi de liceu din rural au fost bursieri în program. Anul acesta ne propunem să ajungem la peste 1500. Și putem face asta, cu ajutorul tău! Fii parte din viitorul acestor copii. Susține-i să-și îndeplinească visele. Pentru că peste câțiva ani să poți spune cu mândrie: A MERITAT! “, au declarat voluntarii campaniei.

Campania a ajutat adolescenții să devină oameni de succes

O parte din tinerii din mediul rural care au avut parte de educație au ajuns oameni maturi cu cariere de invidiat.

Georgiana a fost ajutată să își termine liceul, iar la 22 de ani se pregătește să devină profesoară pentru învățământul primar.

Mihaela și-a dorit de când era un copil să lucreze în poliție, iar acum visul ei a devenit realitate. Tânăra este subofițer la IPJ Teleorman și studiază la Facultatea de Drept în Craiova. Alte două tinere care au fost ajutate de oamenii cu un suflet mare au fost șefe de promoție și au luat licența cu nota 10.

Un alt tânăr care se bucură acum de reușită este Ionuț. Acesta era nevoit să facă naveta de acasă până la școală, iar momentele în care nu avea cu ce să se întoarcă erau foarte dese. Părinții nu aveau bani să îl trimită la școală și lucrau la câmp. În prezent, tânărul este student la Facultatea de Geografie și Geologie de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.

„Proiectul Vreau în clasa a 9-a a reprezentat pentru mine rampa către un viitor mai bun. Prin diferitele activități am învățat să ne cunoaștem mai bine, să știm cum să gestionăm diferite situații cu care ne întâlnim în viața noastră, să știm care sunt punctele noastre forte. Am învățat să facem diferența între ce e bine și ce nu. Pe lângă asta, am avut ocazia să ieșim din mediul nostru obișnuit, prin excursiile organizate în proiect. Am avut ocazia să cunoaștem mulți oameni noi, să ne facem prieteni și să interacționam și cu persoane pe care nu le cunoșteam.

De asemenea, aceste excursii presupuneau numeroase activități în aer liber, jocuri, cu ajutorul cărora am putut să ne dezvoltăm un mod pozitiv de a gândi. Pe lângă sprijinul financiar, care a fost foarte important, Vreau în clasa a 9-a este proiectul prin care am avut șansa să mă dezvolt pe plan personal mai mult decât aș fi crezut și, în același timp, am putut să îmi fac prieteni cu care încă păstrez legătura”, a declarat tânărul pentru worldvision.ro.