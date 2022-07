O previziune meteo pentru 2050 se adeverește în această săptămână. Temperaturi sufocante, explicațiile meteorologilor

O previziune a meteorologilor britanici pentru anul 2050, se va adeveri săptămâna aceasta. Pentru prima dată de când se fac măsurători meteo în Marea Britanie, temperaturile vor ajunge la 40 de grade Celsius. Companiile feroviare şi-au suspendat unele servicii, iar autorităţile sanitare au mobilizat mai multe ambulanţe.

Mare parte din Europa se confruntă cu un val extrem de căldură care a adus temperaturi de peste 40 de grade Celsius în unele regiuni, iar incendiile de vegetaţie ce fac ravagii în zonele rurale afectate de secetă din Portugalia, Spania şi Franţa.

Canicula vine în România

Directorul ANM a declarat că valul de caniculă va lovi și România, iar temperaturile resimțite vor fi de peste 40 de grade Celsius. „Vorbim de scenarii climatice previzibile, în contextul în care acestea se realizează până în jurul perioadei 2030-2050, în condițiile în care temperatura medie anuală a aerului va putea crește cu mai mult de 4 grade față de perioada preindustrială.

Vorbim de acest episod de val de caniculă persistent în Europa de Sud, Sud-Est, care urmează a înregistra un vârf și în zona țării noastre începând de joi. Ne așteptăm să avem la început, valori de 38 de grade la umbră, după care, cu siguranță, este posibil să înregistrăm și 39, dar cu siguranță temperaturile resimțite vor fi cu mult mai mari – 42 posibil spre 44 de grade.

Cu siguranță, vom anunța miercuri dimineață, vom interveni și vom elabora o alertă meteorologică în acest sens, urmând ca din aproape în aproape să urmărim ce se întâmplă din punctul de vedere al dinamicii valului de căldură și în zona țării noastre“, a declarat Elena Mateescu, directorul ANM.

Cea mai secetoasă lună

Meteorologii spun că luna iulie ar putea fi cea mai secetoasă din istoria României. „Trebuie să ne așteptăm în fiecare an să înregistrăm recorduri, pentru că, dacă ne uităm cel puțin în ultimul deceniu, fiecare an a doborât recordurile înregistrate în anii anteriori și am vorbit și în 2020, în 2021 și în 2022 de val de căldură timpuriu în luna iunie în Europa.

Și vă mai spun că și pentru luna lui Cuptor în țara noastră, cel puțin la acest moment, înregistrăm doar 35% din media climatologică din punctul de vedere al cantității de precipitații și este posibil să fie cea mai secetoasă lună iulie din istoria măsurătorilor meteorologice în țara noastră”, a mai declarat Elena Mateescu, potrivit Antena 3.