Guvernul din British Columbia a publicat de mult rapoarte cu privire la aparițiile de coioți. Deși în general autoritățile au asigurat că animalele nu reprezintă o amenințare, aceștia au propus totuși o serie de măsuri de siguranță pe care oamenii le pot lua dacă se întâlnesc cu unul dintre animale.

Se pare însă între toate măsurile de precauție adoptate, autoritățile au omis din vedere faptul că ar putea exista ceva ce va pune pe fugă orice coiot. Astfel, orășelul Port Moody, British Columbia are acum un paznic „fioros”.

Un clip filmat de Departamentul de Poliție Port Moody, British Columbia, arată un coiot care se ascunde în jurul unei parcări noaptea, înainte ca o pisică neagră rătăcită să sară de sub o mașină parcată și să alunge animalul sălbatic.

The things our patrol officers see at 4am… cat 1, coyote 0.#portmoody #neveradullmoment @PMPDcat pic.twitter.com/shuOkwhAqu

— Port Moody Police (@PortMoodyPD) May 14, 2021