Numărul trei mondial la paraşutism sportiv de precizie, orădeanca Bia Creț, concurează cu un echipament din 1987

Pentru a atinge această performanță Bianca Creț are nevoie de un echipament nou, dar și de și antrenamente fizice și psihologice de calitate. Echipamentul cu care a pus România pe harta mondială a acestui sport e vechi de peste 35 de ani și neconform cu greutatea tinerei care are 42 de kilograme. Pentru a o susține să devină campioană mondială, la Sinagoga Sion se organizează eveniment “foarte important pentru noi, pentru Oradea,pentru Bihor pentru fata noastră, Bia Creț!”, spune Dan Creț, tatăl campioanei, omul care a susținut-o pentru a ajunge la acest nivel.

A început de la un brevet aruncat printre lucrurile vechi

Bianca, care e absolventă a Facultății de Medicină, spune că momentul în care a început pasiunea pentru parașutism a fost cel în care “am găsit brevetul de parașutist al tatălui meu, aruncat printre lucruri vechi. Am fost uimită de curajul lui și l-am rugat să îmi povestească toate senzațiile trăite în aer. Tatăl meu, văzând că sunt atât de interesată de acest sport, m-a înscris la cursurile de parașutism oferite de Aeroclubul României. Aveam doar 15 ani și eram foarte entuziasmată și încântată: abia așteptam să simt și eu acele emoții pe care mi le-a descris tatăl meu. Am urmat cursurile de parașutism aproximativ 2-3 luni, am dat examene teoretice și fizice, iar în luna octombrie a anului 2016, la 16 ani, am făcut primul meu salt din avion”.

Orădeanca care face performanță din pasiune, dar cu multe sacrificii şi efort!

“Pregătirea mentală este fundamentală în parașutism, deoarece trebuie să cunosc riscurile și incidentele ce se pot întâmpla pe parcursul unui salt și doar eu sunt acolo pentru a mă salva. În timpul competițiilor, de asemenea, partea mentală este baza rezultatelor mele, întrucât o gândire pozitivă mă face să realizez că fac exact ceea ce îmi place, încerc să dau tot ce am mai bun și nu merg la saltul următor cu groaza și nesiguranța că nu voi reuși”, explica Bianca Creț.

Participând la evenimentul din 19 decembrie , ora 19,00 de la Sinagoga Sion, la “Bal pentru Oradea.. susținem performanța” putem fi parte la efortul și triumful campioanei Bia Creț.

“Un eveniment elegant, într-un cadru superb, cu două concerte, prezentare de moda, mâncare si degustare de vinuri,licitații interesante, alături de oameni de bună credință,speciali dar şi inclinați spre a încuraja performanța! Pentru detalii, vă așteptăm cu drag să onorați invitația în scop caritabil! Ajutați excelența!Contribuiți la performanță! Combinați plăcutul cu generozitatea,în prag de sărbători! Fiți binecuvântați!”, e mesajul tatălui campioanei Dan Creț.