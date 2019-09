26 septembrie

Nu o să-l mai “meditez” pe Darius. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 26 septembrie s-au născut George Gershwin, Ivan Pavlov, Olivia Newton-John, Ştefan Dobay, Dan Botta, Ion Crăciunescu, Ion M. Dumitru, Adrian Porumboiu.

Pe 26 septembrie, în calendarul creştin-ortodox, este Adormirea Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan, Sf.Mc Hira, Sf. Voievod Neagoe Basarab și Dreptul Ghedeon.

În „Kalendar”, tradiţional, continuă Filipii de toamnă, Berbecarii, până pe 28 septembrie. Un şir de sărbători dedicate lupilor, după cum spuneam altădată, românii au nu mai puţin de 42 sau 54 de sărbători anuale legate de lupi. Trebuie să însemne ceva…

Primesc multă corespondenţă. Foarte multă! Este plăcut, pentru că lumea pare că este de acord cu gândurile mele, mă completează, îmi transmite informaţii şi date. Și mă întreabă despre una și despre alta, de exemplu despre horoscopul pe anul 2020. Ați ținut minte obiceiul meu de a face horoscopul pe anul viitor, până la echinocțiul de toamnă. Așa este, l-am făcut! Vă promit că mereu, mereu, aproape săptămânal, o să vă spun câte ceva, pe zodii, pe elemente, cum o fi, apoi pentru buna regulă, o să public tot horoscopul de Crăciun, cum am făcut și până acum, sau în primele zile ale anului 2020.

Dar iată ceva interesant din curierul de Bruxelles:

Parchetul European: Comisia salută acordul privind numirea doamnei Kövesi în funcția nou-creată de procuror-șef european.

Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au convenit asupra desemnării doamnei Laura Codruța Kövesi în funcția nou-creată de procuror-șef european.

În numele Comisiei, Günther H. Oettinger, comisarul pentru buget și resurse umane, și Věra Jourová, comisarul pentru buget și resurse umane, au făcut următoarele declarații:

Comisarul Oettinger a declarat: „Comisia Europeană depune eforturi deosebite pentru a se asigura că fiecare euro din bugetul UE este cheltuit cu respectarea regulilor și aduce o valoare adăugată la nivelul UE. Acest lucru presupune, de asemenea, combaterea eficientă a fraudelor împotriva bugetului UE. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a fost cel care a jucat, până în prezent, acest rol esențial și activitatea sa va continua ca birou de investigații independent, care va pregăti recuperarea de fonduri și adoptarea altor măsuri de protecție. Procurorul european se va asigura că acțiunile desfășurate la nivelul Uniunii vor reprezenta un pas în plus și chiar vor avea drept consecință trimiterea în judecată a celor care săvârșesc infracțiuni ce afectează bugetul Uniunii. Îi doresc noului procuror-șef desemnat mult succes în abordarea provocărilor cu care se va confrunta. Atât Comisia Europeană, cât și OLAF o vor sprijini cu fermitate în îndeplinirea sarcinilor viitoare.”

Comisarul Jourová a declarat: „Acest acord este un semnal puternic că UE susține cu fermitate lupta împotriva criminalității financiare și protejarea banilor contribuabililor. Prin structura sa unică, Parchetul European va acorda prioritate soluționării cazurilor de criminalitate transfrontalieră și se va asigura că nicio infracțiune împotriva bugetului UE nu va rămâne nepedepsită. Această instituție reprezintă un răspuns la solicitările cetățenilor europeni și le oferă procurorilor europeni instrumente noi pentru a ancheta și a urmări penal cu tenacitate aceste cazuri la nivelul UE. Salut numirea doamnei Kövesi ca primul procuror-șef european. Am convingerea fermă că își va îndeplini misiunea într-un mod remarcabil în fruntea Parchetului European. Grație acordului la care s-a ajuns astăzi, vor putea demara lucrările necesare pentru ca noua instituție să își înceapă activitatea, conform planificării, până la sfârșitul anului 2020. Comisia va rămâne un susținător ferm al eforturilor colective de combatere a fraudei și a corupției în UE.”

În fiecare an, bugetele naționale înregistrează pierderi de venituri din TVA în valoare de cel puțin 50 de miliarde EUR ca urmare a fraudei transfrontaliere. Parchetul European va fi un organism independent și descentralizat al Uniunii Europene, care va avea competența de a cerceta, a urmări penal și a trimite în judecată persoanele învinuite de săvârșirea unor infracțiuni care aduc prejudicii bugetului UE, cum ar fi actele de fraudă sau de corupție ori cazurile transfrontaliere de fraudă gravă în materie de TVA. Regulamentul de instituire a Parchetului European în cadrul cooperării consolidate a fost adoptat la 12 octombrie 2017 și a intrat în vigoare la 20 noiembrie 2017. În prezent, sunt 22 de state membre participante. Sediul Parchetului European va fi la Luxemburg, iar doamna Kövesi va avea un mandat nereînoibil de șapte ani. Responsabilitatea sa va fi de a organiza activitatea Parchetului European, și anume de a reprezenta această instituție, de a-i direcționa acțiunile și de a-i asigura buna funcționare.

Dar despre altceva doream să vă povestesc, dragi lupi, padawani și hobbiți. Mi s-a interzis să-l mai ”meditez” pe Darius.

Ieri, marți, trei ceasuri rele, am primit o vizită. Directorul și învățătoarea de la școala unde învață Darius. V-am povestit altă dată de țigănușul blond, superdotat, cu o inteligență ieșită din comun, cred că, ușor, la testele Stanford-Bine, de la Mensa, cele vechi, nu porcăriile actuale cu 2%, ar obține un IQ de 150.

Pe scurt, că nu mai vreau să mă enervez și așa am glicemia 300, ei bine după ce am băut cafeaua cu fursecuri de la ”Lidl” și am discutat câte în lună și în stele, învățătoarea, o femeie mică și cu buze subțiri, cu lupe de ochelari, mi-a spus, nu m-a rugat, să nu-l mai ”meditez” pe Darius pentru că se stabilește o mare diferență între el și restul clasei. Am spus că familia lui de țigani, au vrut să-i ofere o șansă în plus pentru un țigan. Am subliniat pe termenul țigan ca să-I oblig la politicul corect și să dea înapoi. Aiurea, vax albina! De fapt, nu aveam în față un director și o învățătoare, ci un bou și o vacă, care doreau, doar, ca toată lumea să facă parte din cireada lor, să fie la fel. Nivelarea intelectuală și limitarea de tip comunist găsește mereu și mereu alte forme de existență. Apoi le-am spus celor doi că eu nu-l meditez pe Darius ci îl învăț cum să învețe și cum să trăiască. Nu au înțeles.

Probabil că cei doi imbecili or să facă presiuni asupra familiei. Și cum îi știu eu pe Argentina și pe Georgian, părinții adoptivi ai lui Darius, oameni buni, dar fricoși, probabil că nu o să-l mai aducă pe Darius la avva, cum mă numea micuțul. Îmi pare tare rău, nu prea am dormit, necazurile și frustrarea în fața prostiei și a răutății mă urmăresc și aici, în Prahova submontană. Credem că am fugit de ele, că le-am lăsat în urmă, la București. Vax, vorba Regelui, Dumnezeu să-l odihnească!

Că să mai uit de necazurile mele o să revăd ceva vesel, o comedie. The Brain, (Le Cerveau) o comedie drăguță, franțuzească, din anul 1969. Cu David Niven, Belmondo, Bourvil, Eli Wallachi și frumoasa Silvia Monti. Nu mai îmi amintesc mare lucru, doar că toată familia a râs cât a putut, acum 50 de ani, la premiera filmului de la ”Scala” unde era director prietenul lui tata, Victor Sandu.

De fapt și acum vă spun ceva important, este o tehnică spirituală, învățată de la maestrul meu sufi, Hadji Bedâ Laleh Singh. Când ai un necaz, o depresie, ceva neplăcut, amintește-ți, clar și puternic, de ceva frumos din copilărie. Așa faci legătura cu încărcătura pozitivă din trecut și anihilezi, parțial sau chiar complet, încărcătura negativă din prezent. Să știți că funcționează!

După cum funcționează singurul adevăr absolut pe care-l știu: speranța că mâine este o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Dimineaţa îţi aduce posibile răspunsuri, posibili colaboratori şi o promisiune de mai bine. Încă multă incertitudine, dar pare că va fi bine, oricum. Relaxează-te, tensiunea nu e productivă! În general vorbind, este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul cumpărăturilor si vizitelor pe care le poţi face. Trebuie, doar, să inspiri încredere. Ia-o mai uşor, nu te ambala peste măsură, că nu este cazul. O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut.

TAUR Ziua te anunţă câtigator pentru ceva, ceva mic, sau ceva important. Ai înteles, în sfârşit, că trebuie să depunei efort pentru a ţine pe cineva drag lângă tine. Şi nu ar trebui sa fie greu! Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ sau să ai o atitudine evident ostilă. Nu fi preocupat sau îngrijorat de nerealizări, Cosmosul are alte priorităţi şi o altă scară a valorilor decât noi. Totul este bine, vorba câtecului şi aceasta stă scris în stele.

GEMENI Astăzi nu este bine să fii prea sentimental. Dimineaţa este favorabilă domeniului profesional. Ai unele idei interesante. Discută despre ideile tale, fă-le cunoscute şi aplică-le repede! Ceea ce nu trebuie să faci: să cumperi un bun, sau mai multe, de folosinţă îndelungată. Ori se strică, ori costă foarte mult, ori când ajungi acasă nu-ţi mai place. Pe de altă parte ai mare nevoie de un consilier de taina, ai o problemă care necesită un gen de expertiză pe care n-o ai.

RAC Trebuie sa te scuturi de senzaţiile neplăcute şi să zâmbeşti celor din jur. Sunt multi care te plac, ba chiar eşti iubit! Îţi place armonia, e ţelul zodiei tale, încercă să te bucuri de ea! Rezolvarile şi compromisurile cu iz de busuioc au in tine un maestru incontestabil. Poţi media între membrii familiei care sunt de păreri diferite. Poate unde vrei să fie intotdeauna armonie! Cere un sfat de la Leu sau de la un Geaman din familie. Călătoriile sunt bine aspectate începând de astăzi. Fie că este vorba de o deplasare scurtă sau de o călătorie mai lungă, schimbarea locurilor îţi aduce succes.

LEU Astăzi eşti şi tandru şi intelept, iar norocul îţi surade. O zi calmă şi cuminte, cum nu ai mai avut de mult. Poţi să speri că şi pentru tine viaţa are o felie mare de tort pusă la păstrare! Limitează-te la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele „tabu” . Nu uita că tăcerea este de aur, vorba de tinichea! Ceva legat de un aspect al lucrului în echipă. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează în niciun mod. Cooperează mai strâns cu anturajul, cu colegii şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei.

FECIOARA Eşti prea stresat, prea tensionat. Şi în compensaţie, mănânci prea mult! Încercă să cuantifici sursa neplăcerilor, să găseşti modalităţi de rezolvare a problemelor şi să-ţi impui priorităţi! Raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale, totuşi. Şi o petrecere drăguţă cu o Balanţă care îşi sărbătoreşte ziua de naştere la serviciu, sau la şcoală. Evită enervarea şi stresul printr-o atitudine prevenitoare faţă de anturajul apropiat, faţă de familie.

BALANŢA Astăzi nu te obosi prea tare, oboseala cronică şi eforurile din ultimul timp încep sa se vada. Poţi merge la cumparaturi pentru mici cadouri destinate chiar ţie, sau altor Balanţe din anturaj. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu specula nimic financiar, însă. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi pentru că a doua parte a zilei este foarte obositoare, mai ales dacă este ziua ta de naştere!

SCORPION Dacă eşti obligat de meserie să „faci frumos” şi să zâmbeşti tot timpul, azi ai o problemă! Treci printr-unul dintre rarele momente de sinceritate anuală şi spui ce gândeşti, direct în faţă! Perioada în discuţie este favorabila iar aspectele negative nu sunt decât faulturi de joc. Nimic foarte malefic. Pe piaţa stelelor se spune că se creează noi „sindicate” între personaje şi persoane din anturajul tău, poate chiar dintre rude, aparent fără nimic în comun, dar care, pe termen lung pot sa-ti intersecteze interesele.

SĂGETĂTOR De dimineaţă ai un plan, un scop, o motivaţie, un pariu! Astrele incep să se uite mai atent la tine, eşti un nativ bun! Ai tot ce trebuie ca să reuşeşti, iar conjunctura este favorabilă. O zi plăcută, in care te simti tot timpul vesel si entuziast si de aceea orice iti iese, iar familia si prietenii te apreciaza in mod deosebit. Dimineaţa, o perioadă scurtă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Dupa ce ai decretat ca ocupi primele trei locuri la inteligenta, frumusete si profesionalism, trebuie sa te uiti si cati bani ai in buzunar!

CAPRICORN Poţi avea o zi vesela, cu multă lume în jur. Astăzi te simţi bine şi imaginezi planuri. Nu-ţi face probleme mai multe decât trebuie, eşti un perfecţionist, dar lumea nu este… perfectă! Primesti sau faci vizite. Seara te poţi găsi într-o colectivitate favorabilă care, până la urmă, îţi aprobă ideile. Profesia, afacerile sunt din nou bine aspectate. Trebuie să-ţi afirmi autoritatea şi într-o problemă de familie, sau/şi o situaţie cu un prieten.

VĂRSĂTOR Dimineaţa eşti tensionat, nevos şi nemulţumit. Starea se prelungeste şi îţi poate afecta sănătatea, daca nu te calmezi şi nu îţi impui să consideri terminate lucrurile… terminate! O zi bună în toate, mai puţin la cumpărături. Nu cumpăra nimic, nu juca la bursă, nu împrumuta, ocoleşte băncile şi casele de pariuri. Climatul general la serviciu este neplăcut şi încordat, tensiunea tinde catre cote maxime, dar aproape nimic nu se petrece!

PEŞTI Calmul tău e un bun exemplu şi chiar sprijin pentru cei din jur. Dai impresia unei persoane care are soluţii! Stai mai mult in aer liber. Vine iarna grea şi o să regreţi timpul pierdut! Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi colosale – pentru alţii ! Nu ai frică, pastreaza speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual!

Te-ar putea interesa și: