Singurul gol al meciului cu Maccabi Tel Aviv a fost marcat de Billel Omrani, iar Ciprian Deac a analizat meciul din Gruia: ,,După aspectul jocului, nu meritam mai mult. E bine că nu am primit gol și că avem un mic avantaj pentru meciul retur. Am simțit o echipă bună, cu jucători de calitate, care te poate pune în dificultate.

Cel mai bun lucru e că nu am primit gol. E clar că avem un mic avantaj, dar nu e gata calificarea. Acolo au niște fani, dar totul depinde numai de noi. Am atins un nivel bun. A fost un meci bun în seara asta. E bine că am legat victoriile. După eșecul cu Astana, eram cu moralul la pământ. Dar victoriile aduc victorii”, a spus Deac, la sfârșitul meciului.

