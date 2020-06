Mijlocaşul german Florian Wirtz, de la Bayer Leverkusen, a devenit cel mai tânăr marcator din istoria Bundesligii, datorită golului înscris sâmbătă în meciul cu Bayern Munchen (2-4) la vârsta de 17 ani şi 34 zile, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Wirtz l-a învins pe portarul Manuel Neuer cu un şut plasat din interiorul careului, în minutul 89 al meciului cu campioana Germaniei.

La mai puţin de o lună de la debutul său în Bundesliga, Wirtz, internaţional Under 17, a doborât recordul deţinut până atunci de Nuri Sahin, care a marcat un gol pentru Dortmund în 2005, la vârsta de 17 ani şi 85 zile.

Alţi jucători talentaţi au marcat în ultimii ani din Bundesliga înainte de a împlini 18 ani, cum a fost cazul lui Julian Drexler, Christian Pulisic, Timo Werner sau Kai Havertz, coechipier cu Wirtz la Leverkusen.

La debutul său în meciul cu Werder Bremen din 18 mai, Wirtz a devenit al treilea cel mai tânăr jucător din istoria Bundesligii după Nuri Sahin şi Yann Bisseck.

Junioratul, la Koln

„Născut in Brauweiler, o localitate din nordul Kolnului, Wirtz a inceput fotbalul la un club local si apoi a ajuns la FC Koln. Fosta echipa a romanului Alexandru Ionita l-a adus in academia sa pe cand Wirtz avea doar 7 ani. A crescut jucand pe postul de mijlocas ofensiv si a fost descris de cotidianul local Kolner Express ca fiind “cel mai bun mijlocas produs de club in ultimii 30 de ani.

Evolutiile sale din 2019 au atras atentia celor mai importante cluburi din Germania. Bayern Munchen, Borussia Dortmund si RB Leipzig l-au dorit pe Wirtz, insa acesta a ajuns la Leverkusen in luna ianuarie a acestui an. Chiar si campioana Europei, Liverpool, s-a interesat de tanarul mijlocas”, anunță sport.ro.

Cum l-a convins Leverkusen

Rudi Voller a explicat cum a fost convins Wirtz să semneze cu Bayer: „I-am prezentat beneficiile sportive pe care le poate obtine daca vine aici si i-am prezentat si traseul unor oameni precum Kai Havertz, Jualin Brandt sau Benjain Henrichs, jucatori care au avut sansa de a evolua alaturi de noi in Champions League de la varste fragede”, potrivit sursei citate mai sus.