Alexandru Maxim (30 de ani, mijlocaș ofensiv) este pe cai mari și la gruparea turcă Gaziantep, dar și la naționala României, unde a fost eroul meciului cu Austria, scor 3-2, din Liga Națiunilor.

„Cred că lumea judecă mai mult prin prisma rezultatului și de aceea mă remarcă și pe mine. În ultima vreme, naționala nu a mai avut o evoluție atât de bună împotriva unui adversar de top. Cred că mai mult decât să fiu lăudat eu ar trebui să fie scoasă în evidență evoluția echipei, fiindcă ne-a lipsit mult timp un asemenea joc.

Am câștigat în Austria și a fost o victorie muncită, una obținută cu atitudine bună, cu devotament. Eu am avut norocul să marchez al treilea gol, însă mai mult contează victoria”, a spus Maxim, într-un interviu acordat pentru „Gazeta Sporturilor”.

Episodul „Armenia 2017”

Maxim a vorbit și despre meciul cu Armenia, din 2017, atunci când a intrat în conflict cu niște supoteri ai naționalei noastre, deși marcase golul victoriei.

„Erau niște persoane în tribună, un grup, care m-au înjurat din clipa în care am ieșit la încălzire. Mă înjurau și de familie, când membrii familiei mele se aflau chiar în apropierea lor! Am clacat, efectiv, și am avut o dispută verbală cu acel grup. Specific: cu acel grup! Că s-a discutat foarte mult că aș fi avut o dispută cu fanii echipei naționale. Așa ceva nu e adevărat!

Din punctul meu de vedere, oamenii aceia nu erau suporteri ai naționalei. Câtă vreme tu vii pe stadion ca să-i înjuri pe unii jucători din primul minut până în ultimul, nu poți fi numit fan! Aaa, eu sunt total de acord că spectatorii pot avea opinii, e normal ca ei să remarce că un fotbalist nu e într-o formă bună sau să spună că un jucător nu e bun! Nu am nicio problemă să fiu criticat. Să fiu înjurat nu accept!”, a explicat internaționalul român.

Sfaturi pentru tinerii fotbaliști din România

„Ce i-ai spune unui tânăr jucător român care primește o ofertă dintr-un alt campionat?”, a fost întreba Maxim în cadrul interviului.

„În urmă cu 8-9 ani erau foarte puțini tineri care ajungeau să joace în echipele de seniori. <<Tânăr>> atunci însemna de 20 sau de 21 de ani. Poate chiar 23 de ani. Lucrurile s-au schimbat în ultimii 5-6 ani, de când a crescut cu mult nivelul financiar din fotbal. Au început să vândă jucători cu sute de milioane de euro, cu sume imposibile în trecut.

(…) Multe cluburi care nu au ca scop să câștige titluri sau să ajungă în Champions League tratează lucrurile ca într-un business obișnuit. E mai ușor să te autofinanțezi când folosești tineri și îi vinzi. (…)

Ca să aibă succes trebuie să aleagă, atunci când pleacă din România, locuri în care simt că sunt doriți cu adevărat. Cluburi care le permit să aibă o primă perioadă nefastă, o lună, două, chiar o jumătate de an în care nu le iese jocul. Să fie înțeleși în momentele acelea și să li se permită să joace în continuare, chiar dacă au probleme. Un tânăr care ajunge înr-un club care-l judecă după două meciuri va ceda!”, a mai spus Maxim.

18 meciuri și 8 goluri a înregistrat Alex la Gaziantep, un club la care a ajuns la începutul acestui an.