Nordsjaelland – FCSB, meciul calificării în play-off-ul Conference League

Nordsjaelland și FCSB joacă, începând cu ora 20:00, în manșa secundă din turul al treilea preliminar din Conference League. În tur, cele două formații au remizat, la București, scor 0 – 0. Pentru FCSB este un meci de calificare, apreciat de antrenorul echipei, Elias Charalambous, drept dificil. De altfel, pentru a pregăti partida din Danemarca, echipa lui Gigi Becali a amânat partida din campionat.

„Am spus dinaintea turului că totul se va decide la retur. Știm că va fi un meci greu, mai ales că e în deplasare, dar am venit aici pentru a ne califica. Știm că va fi greu, dar jucătorii s-au pregătit bine, sunt motivați și așteaptă meciul. Eu și staff-ul am făcut tot ce am putut mai bine pentru a-i pregăti”, a declarat” , Elias Charalambous, înainte de meci.