Reacția lui Ciucă, după întâlnirea Geoană - Ciolacu. Ce convingere are președintele PNL

București. Nicolae Ciucă s-a arătat convins că electoratul de dreapta a înțeles „exact” ce reprezintă imaginile în care apar Mircea Geoană, Marcel Ciolacu și Victor Ponta. Adjunctul NATO a fost fotografiat la petrecerea jurnalistului Marius Tucă, iar imaginile au fost difuzate în spațiul public.

Imaginile distribuite în spațiul public au suscitat numeroase comentarii și, mai ales, speculații. Geoană și Ciolacu au fost surprinși la aceeași masă, la câteva zile după ce au avut un schimb de înțepături. Controversele au fost amplificate de explicațiile evazive ale celor prezenți la întâlnire.

Președintele PNL a făcut un comentariu destul de reținut pe subiectul întrevederii dintre Mircea Geoană și Marcel Ciolacu. De altfel, Nicolae Ciucă nu are prea multe opțiuni la dispoziție pentru a-l condamna pe Geoană pentru că s-a întâlnit cu Marcel Ciolacu.

De altfel, liderul PNL este, el însuși, într-o poziție inconfortabilă dat fiind că partidul său a intra în alianță cu PSD, la guvernare. Mai mult, la alegerile locale, cele două formațiuni au avut și candidați comuni pentru anumite funcții. Anterior, liberalii spuneau că nu vor face nicio înțelegere cu social-democrații. Mai mult,

Înainte de alegerile prezidențiale, candidatul Ciucă, trebuie să de impresia că a luat distanță de social-democrați. El trebuie găsească o explicație solidă pentru coaliția cu aceștia. Justificările oficiale, de până acum, nu au prins la electoratul de dreapta dacă avem în vedere poziția pe care liderul PNL o ocupă în preferințele românilor, conform sondajelor.

La începutul acestei săptămâni, mai multe imagini, de la aniversarea jurnalistului Marius Tucă au fost subiect de analiză și speculații. În fotografii, la aceeași masă, apăreau Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, premierul Marcel Ciolacu (PSD) și consilieru său Victor Ponta. La eveniment, așa cum a confirmat gazda, nu a fost invitat și Nicolae Ciucă. Controversele au fost amplificate de justificările evazive ale celor prezenți.

„Am fost invitat la ziua lui Marius Tucă. Nu am avut nicio discuție politică cu Ciolacu sau cu altcineva prezent la aniversare”, a spus Geoană pentru Libertatea.

Un răspuns oarecum similar a fost dat și de Victor Ponta, consilierul lui Marcel Ciolacu. Într-o intervenție pentru Antena 3, el a afirmat că nu a fost vorba despre o întâlnire politică ci despre aniversarea unui „bun prieten”. A lăsat portiția deschisă speculațiilor, care îl afectează pe Mircea Geoană, refuzând să dea alte detalii.

„Nici dacă mă tăiați și îmi puneți sare pe tăieturi n-o să povestesc de la o întâlnire privată. A fost ziua de naștere a unui bun prieten. Nu știu cum a invitat sărbătoritul oamenii, dar în niciun caz nu a fost o întâlnire politică. Eu cred că am stat mai mult de două ore. Mi se pare absolut normal ca oamenii să meargă la zile de naștere. Nici dacă mă torturați, mă ardeți, n-o să povestesc de întâlniri private, pentru că este de prost gust”, a declarat Ponta.