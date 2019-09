Chiar și după golul fabulos reușit în poarta celor de la Strasbourg, din „foarfecă”, Neymar a fost jignit de ultrașii lui Paris Saint-Germain. Jucătorul din Brazilia a recunoscut că a vrut să revină în această vară la Barcelona.

„Toată lumea știe că am vrut să plec, vreau să fie foarte clar. Dacă nu te simți bine la locul de muncă, încerci să îl schimbi. Nu am avut nimic împotriva clubului, au fost motive personale. Am avut motivele mele să vreau să plec, am spus clar că asta vreau, însă din păcate nu am fost lăsat să plec.

Asta s-a întâmplat, e prima și ultima oară când vorbesc despre alta deoarece acum mă gândesc la PSG.

Sunt încă jucătorul lui PSG și intenția mea este să fiu fericit pe teren. Capul meu este la PSG. Nu am nimic contra lui PSG sau fanilor. Sunt aici și voi juca în continuare pentru a o ajuta pe PSG”, a declarat Neymar după meicul de sâmbătă.

