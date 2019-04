Netflix dă cea mai cruntă lovitură. Atenţie la abonamente! Vin marile „surprize”

Netflix pregătește o nouă lovitură pentru abonații săi. Cei care care utilizează serviciile oferite de Netflix sunt pe cale să achite o factură mai mare. Serviciul de streaming a trimis mailuri abonaților din SUA prin care îi anunța de creșterea prețurilor.





Potrivit CNN, prețurile în State vor crește cu 1 dolar sau 2, ceea ce înseamnă că abonamentul de bază va trece de la 8 la 9 dolari, cel standard de la 11 la 13, iar cel premium de la 14 la 16 dolari, scrie Antena 3.

Netflix a anunțat aceste scumpiri încă de la începutul anului curent. Este cea mai mare creștere dată vreodată de NETFLIX care a anunțat că noul serviciul de abonament va intra în vigoare imediat. Cauza? Datoriile imense pe care le are.

Netflix este unul dintre cele mai populare servicii de streaming din lume. Dar astăzi, gigantul de streaming, a declarat că va crește prețurile cu 13%, până la 18% pe piețele din SUA. O astfel de decizie marchează cea mai mare creștere a taxei de abonament.

Cu toate că prețurile au crescut, beneficiile celor trei planuri tarifare, precum calitatea imaginii sau numărul de device-uri care au acces simultan la un cont, nu s-au modificat.

Netflix nu a anunţat o scumpire a abonamentelor pentru utilizatorii actuali, astfel că modificarea de preţuri este deocamdată valabilă doar pentru conturile care se activează după afişarea noilor preţuri.

Până la acest moment, compania a investit miliarde de dolari în conținut original, rezultatul fiind o serie de producții extrem de populare precum „House of Cards”, „Orange is the New Black” și „Stranger Things”.

De asemenea, Netflix a lansat și una dintre cele mai controversate pelicule este „Bird Box”. Sandra Bullock intepretează rolul unei mame care se deplasează legată la ochi pentru a nu vedea forţele misterioase care îi determină pe oameni să se sinucidă. Incapabilă să vadă, ea trebuie să îi pună la adăpost pe cei doi copii ai săi, cunoscuţi sub pseudonimele „Boy” (Băiat) şi „Girl” (Fată), şi să străbată astfel un teren dificil.

