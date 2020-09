Potrivit ministrului toți românii trebuie să fie precauți și să respecte restricțiile, mai ales că duminică este zi de vot, iar oamenii trebuie să fie foarte atenți.

În acest context, Nelu Tătaru a trimis un mesaj înainte de alegeri în care explică ce trebuie să facem pentru a evita infectarea cu noul coronavirus.

„Nu e un an obișnuit. O spuneam încă din martie. Avem o lună septembrie total diferită de ceilalți ani, un început de an școlar total diferit, și niște alegeri total diferite, după cum a fost și o campanie electorală diferită. Rămân principalele precauții: portul măștii, distanțarea, dezinfectarea la intrarea în secție, distanțarea la ieșirea din secțiile de vot, traseul cât mai scurt către cabina de vot și către urnele unde se depun buletinele de vot. La fel, existența unor persoane care prezintă simptome respiratorii sau febră, traseul cel mai scurt către o urnă sau o cabină de vot care din acel moment vor deveni dedicate pentru cei cu simptomatologie respiratorie sau febră, prioritizarea acestor pacienți, precum și prioritizarea alegătorilor peste vârsta de 65 de ani”, a declarat Nelu Tătaru la Digi24.

„Persoana care intră se dezinfectează. Dezinfectându-se, poate folosi ștampila. La fel, se dezinfectează și la ieșirea din secție.

Buletinele de vot vor fi puse în saci speciali pentru protecție, se vor introduce în alți saci. Vor fi numărate separat seara de persoane care vor purta mănuși, mască”, a completat el.

„Trebuie să învățăm să trăim cu acest virus”

Nelu Tătaru a mai spus că pandemia s-ar putea prelungi cel puțin un an și jumătate de acum încolo.

„Mă aștept să rămânem în acel registru de platou, pentru ca în a doua jumătate a lunii octombrie să mergem pe pantă descendentă, să ne pregătim pentru sezonul rece, sezonul gripal, să putem să ne facem vaccinările. E un an atipic, tindem spre o viață cvasinormală în acest an. Suntem într-o pandemie care se preconizează a se întinde pe un an și jumătate, doi. Trebuie să învățăm să trăim cu acest virus, să trăim cu anumite precauții, anumite reguli și să ne menținem un status cât de cât sănătos”, a încheiat ministrul.