Adrian Marțian, fost finanțator al echipei UTA, a declarat că este interesat să devină acționar majoritar al clubului Dinamo. Omul de afaceri urmeză să aibă o întâlnire cu Ionuț Negoiță pentru a vedea situația financiară pe care o are formația din Ștefan cel Mare, apoi va da un răspuns. Până acum, interesați de achiziționarea „roș-albilor” au mai fost Claudiu Florică și Viorel Cataramă.

„Discut de circa zece zile preluarea lui Dinamo. E o afacere care mă interesează. Am capacitatea să susțin singur cheltuielile clubului, aș vrea să dezvolt acest brand, care, cu bunele și relele lui, înseamnă un nume important în istoria fotbalului românesc. Tratativele merg deocamdată într-o direcție bună, dar mă interesează în primul rând să am o situație clară a clubului, să știu exact ce am în spate.

Sunt gata să iau Dinamo la un preț corect, nu pe un leu. Am resimțit anumite presiuni dinspre club, nu direct de la domnul Negoiță, că moare Dinamo dacă nu se bagă bani în maximum două săptămâni, dar asta nu înseamnă că mă arunc cu capul înainte fără să am o evaluare limpede a societății.”, a afirmat Marțian, pentru „Gazeta Sporturilor”.

