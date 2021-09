Naționala României, chin și jale în Macedonia de Nord. Ajutați de Liechtenstein, tricolorii păstrează șanse pentru barajul Mondialului

România a făcut un joc modest și a remizat în deplasare, miercuri, cu Macedonia de Nord, scor 0-0, în preliminariile Campionatului Mondial din 2022. În celelalte partide ale Grupei J, Armenia a remizat pe teren propriu, scor 1-1 cu Liechtenstein, iar Germania s-a impus în deplasare, în Islanda, scor 4-0. După disputarea a șase etape, clasamentul arată astfel: 1. Germania (15p), 2. Armenia (11p), 3. România (10p), 4. Macedonia de Nord (9p), 5. Islanda (4p), 6. Liechtenstein 1p.

Selecționerul Mirel Rădoi, dezamăgit la final

„Aș fi vrut să câștigăm. Am avut două obiective, unul îndeplinit, de a ține 0-0 până în minutul 65-70, apoi să stăm mai sus, să fim mai agresivi în atacuri și să avem cât mai multe plecări din linia a doua, din păcate nu am făcut-o. Le mulțumesc băieților, nu am ce să le reproșez la nivel de concentrare. Totuși, în seara asta ne-am precipitat de câteva ori, Macedonia de Nord a avut mai mult inițiativa.

Am avut foarte multe momente când puteam juca mai simplu, am pierdut multe mingi ușoare, le dădeam singuri în aut sau nu le puteam proteja. Astea sunt lucruri greu de antrenat, dar îi înțeleg și pe jucători. Cred că au resimțit presiunea, și eu am făcut-o după acel 1-1 dintre Armenia și Liechtenstein. Era mult mai ușor pentru noi să fi câștigat Armenia, poate jocul nostru ar fi arătat altfel în anumite momente”, a spus selecționerul Mirel Rădoi.

Liderul naționalei este optimist și vede barajul

Mijlocașul Nicolae Stanciu este de părere că naționala are șanse să termine pe locul al 2-lea al grupei și să meargă la baraj.

„E un punct, până la urmă. După aspectul jocului, cred că e un punct bun pentru noi. Nu cred că meritam mai mult. Au fost niște zile grele. Am avut două deplasări în șase zile, a fost greu, ni s-au accidentat mulți jucători, ne-a lipsit și Ianis Hagi. Suntem la mâna noastră, am reușit să facem șapte puncte din aceste meciuri. De acum, depinde doar de noi pentru a ajunge la baraj. Mă bucur că am ajuns să fim la mâna noastră.”

Am fost motivați, aveam șansa să urcăm pe locul doi. Am primit vestea remizei Armeniei înainte de a ieși la încălzire. Nimeni nu se aștepta la asta, dar acum trebuie să ne uităm la noi și să vedem ce avem de îmbunătățit.

Sunt sigur că ne vom îndeplini obiectivul de a ajunge la baraj. Cred că suntem favoriți. Avem șanse mari dacă vom reuși să câștigăm cu Armenia și Islanda acasă, plus pe cel cu Liechtenstein”.