Andy Robinson a fost internațional englez între 1988-1995, a făcut parte din selecționata British Lions în turneul din Australia în 1989 și a evoluat în Premiership între 1985-1997 la Bath, cu care a cucerit 7 titluri de campion al Angliei și 7 Cupe.

La finalul carierei de jucător a devenit antrenor, pregătind pe Bath (1997-2000) cu care a cucerit că antrenor principal, în premieră pentru o echipa britanică, Heineken Cup în 1998, între 2000-2004 a făcut parte din staff-ul naționalei Angliei care în 2002 a devenit numărul 1 mondial și în 2003 a câștigat Cupa Mondială, apoi între 2004-2006 a fost antrenor principal al Angliei, cele mai notabile succese fiind cu Africa de Sud și Australia.

Între 2007-2009 a fost antrenor principal la Edinburgh, cu care a terminat pe locul secund în Liga Celtică în 2009, între 2009-2012, antrenor principal al Scoției, cu victorii în față Africii de Sud, Australiei și Argentinei, iar între 2013-2016 antrenor principal la Bristol, echipa pe care a promovat-o în Premiership în 2016, după 8 ani.

„Este o onoare să fiu numit antrenorul principal al României. Rugbyul românesc are o tradiție imensă și sper să pot confirma aspectele cheie ale valorilor rugbystice românești. Sunt foarte mulți oameni minunați implicați în rugbyul din România, începând cu președintele Alin Petrache până la cei de la firul ierbii, care sunt cu toții pasionați și focusati pe succes. Scopul meu este să ii unesc pe toți aceștia și să dezvolt jocul astfel încât România să evolueze la cel mai înalt nivel. Obiectivul principal este calificarea echipei la Cupa Mondială din 2023, care va avea loc în Franța. După întâlnirile pe care le-am avut cu Alin Petrache și reprezentanții Departamentului de Înalta Performanță al FRR, și după ce am vizionat câteva din meciurile de anul trecut ale echipei, cred că acesta este un obiectiv realizabil.

Am călătorit în România de câteva ori, prima dată în 2000, cu Brian Ashton, pentru a susține câteva sesiuni de antrenament cu grupe de juniori, a două oară am fost în 2006 cu echipa de tineret a celor de la Bath, apoi în 2009, că antrenor principal al Scoției, când am reușit să câștigăm cu Scoția A, Nations Cup ce a avut loc la București. Jocul de rugby în viziunea mea este un joc simplu, frumos, în care jucătorii pot face performanță dacă stăpânesc procedeele de baza. Cred că dacă muncești mult, sub presiune și stăpânești aceste procedee, poți să evoluezi la cel mai înalt nivel. Jucătorii trebuie să înțeleagă exact rolul lor în echipa și ceea ce au de făcut. Nu în ultimul rând, rugbyul înseamnă construirea unei apărări care să nu poate fi depășită, iar în atac să cauți și să găsești spațiul. Dacă vom reuși să ducem balonul în mâinile celor mai rapizi jucători, care găsesc spațiul în joc, atunci vom reuși să marcăm și toată lumea iubește să vadă eseuri.”, a declarat Andy Robinson.

România va debuta în Rugby Europe Championship, ediția 2020, pe 1 februarie în deplasare, cu Georgia. Stejarii vor avea încă două meciuri în deplasare, pe 8 februarie cu Portugalia și pe 7 martie cu Rusia și două meciuri pe teren propriu, pe 22 februarie cu Spania și pe 14 martie cu Belgia, se arată pe siteul FRR.

