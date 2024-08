Sport Nadia Comăneci merge până la capăt: Trebuie să se facă dreptate pentru fetele noastre







Nadia Comăneci este hotărâtă să lupte până la capăt pentru a se face dreptate gimnastelor din România, după „furtul incalificabil” de la finala concursului de la Jocurile Olimpice de la Paris.

Nadia Comăneci nu renunță la gimnastele românce

Nadia Comăneci a discutat cu preşedintele Federaţiei Internaţionale de Gimnastică cerându-i personal reanalizarea notei gimnastei Sabrina Maneca-Voinea, care a avut parte de un „furt incalificabil”, după finala concursului la sol.

Sabrina a declarat la Antena 3 că nu a greșit cu nimic, a reușit toate liniile acrobatice, „n-am ieșit deloc din sol, mi-am făcut toată artistica, dar iată că arbitrele nu știu ce au văzut”. Gimnasta mai spune că „Au avut o poză la îndemână în care au zis că eu am ieșit din covor, doar că acea poză nu era făcută în ziua finalei”.

Fosta mare campioană, presiune federația internațională de gimnastică

Imediat după finală Nadia Comăneci a devenit cea mai vehementă în cazul Sabrinei Voinea. Fosta mare gimnastă a cerut a șefei arbitrilor să-i arate fotografia cu călcâiul ieșit afară (video).

„Eu am alergat, am întrebat, am fost la şefa arbitrilor, am spus că vreau să văd fotografia cu călcâiul afară, dar n-am văzut nimic deocamdată. Nu s-au făcut valuri pentru a arăta cu degetul către cineva, ci pentru că trebuie să se facă dreptate. Cred că e pentru prima oară când se cere revizuirea unui exerciţiu după terminarea concursului de gimnastică”, a explicat Nadia.

Nadia Comăneci: Ne-au promis că situația Sabrinei va fi reanalizată

Nadia Comăneci a mai subliniat faptul că a vorbit cu preşedintele Federaţiei Internaţionale de Gimnastică, cu Mihai Covaliu, șeful Comitetului Olimpic și Sportiv Român, și au promis că „că situația Sabrinei va fi reanalizată. Trebuie să avem un răspuns într-un fel sau altul”.

Cu privire la Ana Bărbosu, fosta mare campionă de gimnastică spune că „a avut o umilinţă îngrozitoare atunci când a crezut că a luat bronzul”. Ana, mai afirmă Nadia, s-a supărat enorm, am vorbit cu ea, și știu prin ce a trecut”.

Nadia Comîneci a mai subliniat că îndiferent de ce se va decide cu privire la Sabrina Voinea, Jordan Chiles va rămâne cu medalia de bronz: „De luat medalia de la cealaltă gimnastă nu se va întâmpla așa ceva”, a concluzionat ea, potrivit antena3.ro.