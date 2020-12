Întrebat dacă este adevărat că la ultima sa întâlnire cu Angela Merkel, cancelarul german ar fi ridicat tonul, Viktor Orbán a spus: Nu, Angela Merkel este „o femeie puternică”, iar tonul ridicat ar fi un „semn de slăbiciune”. Despre acordul încheiat la cel mai recent summit UE, privind bugetul multianual, fondul de redresare în urma epidemiei de coronavirus şi mecanismul statului de drept, şeful guvernului de la Budapesta a subliniat că Parlamentul European a condiţionat fondul de redresare de un vot asupra unui mecanism al statului de drept care nu are criterii.

„De ce ar trebui să generăm şi mai multă tensiune pe un subiect, într-un moment în care ne aflăm în mijlocul unei criză dificile?”, a afirmat Viktor Orbán, adăugând că despre problema mecanismului se poate discuta şi mai târziu, şi anume cu scopul de a aplica criterii obligatorii pentru toate cele 27 de state membre.

„Soluţia actuală face posibil acest lucru, a câştigat, deci, logica”, a spus prim-ministrul ungar. În ceea ce-l priveşte pe Manfred Weber, liderul deputaţilor PPE din Parlamentul European, Viktor Orbán a specificat: în urmă cu doi ani, în timpul unei întâlniri care a avut loc la Budapesta, s-a pus de acord cu politicianul german asupra faptului că îl va sprijini în alegerea sa ca preşedinte al Comisiei Europene, însă două zile mai târziu Weber a declarat public că nu vrea să câştige acest post cu ajutorul voturilor maghiarilor.

„Aici, toată lumea a întrebat: ce fel de persoană este Weber? Ne consideră europeni de rangul inferior? Această situaţie nu s-a referit la mine, ci a fost o jignire a poporului maghiar. Ne-am pierdut încrederea în el”, a punctat Viktor Orbán. Şeful guvernului de la Budapesta a adăugat că, în opinia sa, acuzaţiile pe care cei din rândul PPE le-au făcut cu privire la situaţia mass-mediei din Ungaria sunt unele ridicole. „Sondajele arată că mass-media care critică guvernul deţine o cotă de piaţă de peste 50%”, a subliniat premierul.

Viktor Orbán a mai spus: probleme sunt, de fapt, în PPE, deoarece Manfred Weber doreşte ca la Bruxelles să existe aceeaşi coaliţie ca la Berlin, unde creştin-democraţii guvernează împreună cu social-democraţii. Asta va conduce la situaţia în care, „în curând, nu se va mai putea face distincţia între conservatori şi socialişti”. „Nu noi părăsim PPE, ci ei ne părăsesc pe noi”, a spus Viktor Orbán, subliniind că această familie de partide ar trebui să îşi păstreze „caracterul creştin-conservator”. Referitor la Brexit, prim-ministrul Ungariei a spus că odată cu plecarea britanicilor, UE a pierdut din echilibrul său, „a devenit din ce în ce mai ideologizată”, prin urmare reprezintă următoarea direcţie: impozite mai mari, state membre mai multe, competitivitate mai slabă.

Prin influenţa dominantă a Germaniei şi Franţei, politica economică a UE este „din ce în ce mai socialistă”, redistribuirea fiind mai importantă decât performanţa şi modernizarea. În privinţa rămânerii în urmă în concurenţa globală, „răspunsul Bruxelles-ului nu este acela de a consolida performanţa şi competitivitatea, ci protecţionismul”. „Ne protejăm pentru că devenim mai slabi. Aceasta nu este o direcţie bună”, a declarat premierul ungar. Despre fondul de redresare finanţat prin împrumut, Viktor Orbán a spus: Ungaria a fost întotdeauna critică faţă de această idee, dar „întrucât multe state din sudul Europe s-ar prăbuşi fără ajutoare, am fost de acord, din solidaritate „.

În ceea ce priveşte faptul că şi grupul celor patru ţări considerate a fi zgârcite – format din Austria, Danemarca, Olanda şi Suedia – se opune împrumuturilor comune, dar în acelaşi timp critică situaţia corupţiei din Ungaria, Viktor Orbán a subliniat: „dacă în anumite privinţe suntem de acord cu unele ţări, asta nu înseamnă că ne şi bucurăm de compania lor”. „Corupţia din Ungaria nu este mai răspândită ca cea din Austria, Franţa sau Germania”, a punctat premierul maghiar.

În Ungaria, avertismentele Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) sunt urmate mult mai frecvent de anchete, decât în orice alt stat membru al UE, iar spre deosebire de Germania, de exemplu, parchetul nu se află sub supravegherea guvernului, ci sub cea a legislativului, a adăugat Viktor Orbán. „Să nu uităm de cele două principii ale democraţiei grecilor antici: în plus faţă de participare, democraţia înseamnă şi o bună guvernare. Noi asta facem în Ungaria”, a mai afirmat Viktor Orbán. (Rador)