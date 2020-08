Potrivit primelor informații, motociclistul avea 65 de ani și a provocat accidentul din cauza vitezei excesive.

În acelaşi accident au fost rănite două fetiţe de 5 şi 7 ani, în urma impactului dintre motocicletă și mașina în care se aflau.

„Bărbatul conducea o motocicletă pe DJ 691, dinspre Timişoara spre Fibiş, iar la un moment dat, într-o curbă, nu a adaptat viteza, intrând în coliziune cu un autoturism condus din sensul opus de mers de către un bărbat de 38 de ani.

În urma impactului, motociclistul a fost rănit grav, iar două fetiţe de 5 şi 7 ani, pasagere în autoturism, au fost şi ele rănite şi transportate la spital. Ulterior, motociclistul a decedat”, au declarat reprezentanţii Poliţiei Timiş

Un tânăr fără permis a spulberat mai mulți oameni aflați pe trotuar!

Ieri, un tânăr s-a urcat la volan fără permis și a spulberat mai mulți oameni aflați pe trotuar.

„Detaşamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu două autospeciale cu module pentru descarcerare, o ambulanţă de Anestezie Terapie Intensivă şi echipaje specializate, pentru un accident rutier produs în municipiul Vaslui, pe strada Racova.

Din accident a rezultat vătămarea gravă a unei persoane de sex feminin, precum şi rănirea altor trei persoane de sex feminin, minore.

Victima aflată în stare gravă este transportată la Unitatea de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, urmând a fi transferată cu elicopterul la o unitate medicală specializată din municipiul Iaşi”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui, Marius Stanciu.

Atenție, șoferi! Cea mai mare schimbare de Cod Rutier. La ce vârstă ai voie…

Vârsta minimă pentru animite tipuri de permise auto ar putea fi scăzută, dacă un proiect de modificare a Cosului Rutier va intra în vigoare.

Este vorba de un proiect de modificare a Codului Rutier, lansat în dezbatere publică de Ministerul de Interne, prin care ar putea fi scăzute vârstele de obținere a permisiului de conducere pentru camioane și de autobuze.

„Prin excepție de la vârsta minimă prevăzută la alineatul (4) litera d), vârsta minimă pentru eliberarea unui permis de conducere pentru categoriile C și CE este de 18 ani, cu condiția ca solicitantul să dețină un certificat de competență profesională pentru atestarea unei calificări inițiale, acordat pe baza participării la un curs și a promovării unui test.

„Vârsta minimă pentru eliberarea unui permis de conducere pentru categoriile D și DE este de 21 de ani”

(6) Prin excepțiede la vârsta minimă prevăzută la alineatul (4) litera e), vârsta minimă pentru eliberarea unui permis de conducere pentru categoriile D și DE este de 21 de ani, cu condiția ca solicitantul să dețină un certificat de competență profesională pentru atestarea unei calificări inițiale, acordat pe baza participării la un curs și a promovării unui test.

„Vârsta minimă pentru eliberarea unui permis de conducere pentru categoriile D și DE este de 23 de ani”

(7) Prin excepție de la vârsta minimă prevăzută la alineatul (4) litera e), vârsta minimă pentru eliberarea unui permis de conducere pentru categoriile D și DE este de 23 de ani, cu condiția ca solicitantul să dețină un certificat de competență profesională pentru atestarea unei calificări inițiale accelerate, acordat pe baza participării la un curs și a promovării unui test”, se arată în proiectul care se află dezbatere publică din data de 22 iulie 2020.

Categoria C vizează camioanele, iar categoria CE se referă la ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria C la care se adaugă o remorcă care are o masă totală mai mare de 750 de kilograme. În prezent, vârsta de obținere a acestor permise ese de 21 de ani.

În ceea ce privește categoriile D și DE, în prezent, vârsta minimă a șoferilor cerută în momentul de față de Codul Rutier este de 24 de ani, potrivit gândul.ro.