Moneda naţională s-a apreciat în ultimele zile pentru că un vânzător important a vândut mai multă valută, ceea ce a dus la întărirea leului, a explicat guvernatorul Băncii Naţionale, Mugur Isărescu.

Șeful BNR a mai precizat că moneda naţională nu s-a depreciat la momentul căderii guvernului, întrucât situaţia politică nu este singura care influenţează cursul, iar investitorii au început să se obişnuiască cu această incertitudine.

Cred că în primul rând trebuie înţeles că piaţa valutară are mulţi determinanţi şi faptul că ne-am obişnuit ca un eveniment politic sau altul să aibă impact imediat asupra pieţei valutare nu este o percepţie eronată, pentru că evenimentele politice categoric că influenţează piaţa, dar evenimentele politice nu sunt singurele.

În ultimele zile, din datele noastre, sunt unele informaţii pe care le obţinem şi noi cu o anumită greutate, a acţionat în principal faptul că pe piaţa monetară aşa cum se întâmplă de obicei între 25 ale lunii precedente – 5-10 luna curentă apare o relativă lipsă de lichiditate pentru că firmele, populaţia, toate îşi plătesc impozitele la stat, dările la stat şi atunci în contul Ministerului de Finanţe de la Banca Naţională a României apare un surplus.

E ca şi cum ar steriliza banca naţională banii respectivi. Ei ies din circulaţie. Am mai dat explicaţia asta, acum simplific. Şi când pe o asemenea situaţie apare un vânzător mai important şi asta pot să vă garantez că de data asta nu am fost noi, Banca Naţională, a fost un client. Pot să bănuiesc, dar ce spun în continuare este pură speculaţie, că s-o fi gândit şi el „pică Guvernul, se depreciază cursul, hai să vând acum o sumă mai mare ca să câştig”, oricine vrea să câştige mai mult, dar nu s-a întâmplat. A vândut mai mult şi s-a apreciat cursul”, a spus Mugur Isărescu.

Te-ar putea interesa și: