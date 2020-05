„Astăzi m-am dus la Poștă și ce credeți. Nu au fost bani. Prima oara când mi se întâmplă chestia asta. Mi-au explicat doamnele foarte frumos ca au trimis toți banii pe care i-au avut și ca n-au trimis toți banii pt pensii și ca n-au încasari și n-au bani și că trebuie să-i primească mâine sau luni. Uite așa a rămas mama fără pensie”, a spus Oana Roman.

Colaborările ei au fost suspendate, din cauza faptului că multe dintre activitățile pe care le realiza presupuneau deplasări, evenimente și filmări care acum nu se mai realizează, în contextul pandemiei de coronavirus.

„Stăm acasă de peste o săptămână. Am trecut prin toate stările posibile , ne am luptat si cu o amigdalita tare păcătoasă, am colorat, am dansat, am citit, ne am uitat la filme, Marius ne a gătit si azi am profitat de vreme si am stat mult in curte. Ne e greu. Nu stiu, ca multi foarte multi dintre voi cum si cat vom rezista. Financiar, psihic, mental. Cu toții ne gandim la ziua de mâine, dar acum o facem la propriu”, a scris Oana Roman pe Instagram.