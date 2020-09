Confruntarea Rareș Bogdan, PNL-Cozmin Gușă, PSD, a avut loc la Constanța unde cei doi foști colegi, acum persoane publice de notorietate, au venit să își susțină candidații la alegerile locale. Rareș Bogdan este deja la a treia descindere în județul Constanța pentru a fi văzut alături de Vergil Chițac, candidatul PNL la primăria Constanța, și de Mihai Lupu, candidatul liberal la șefia Consiliului Județean. Cozmin Gușă este alături de candidații PSD, Decebal Făgădău și Felix Stroe, la primăria Constanța, respectiv CJC.

Misiunea principală a lui Cosmin Gușă este, însă, Mohammad Murad, independentul care, sprijinit de Alianța PSD-PNȚCD-PMP, vrea să devină primarul municipiului Mangalia, confruntându-se cu primarul în funcție, liberalul Cristian Radu, candidat pentru al treilea mandat. Este cunoscută de mult prietenia omului de afaceri Mohammad Murad, care conduce și Federația Patronatelor din Turismul Românesc, cu Rareș Bogdan și Cozmin Gușă. Cel pus într-o situație ingrată este, însă, Rareș Bogdan, care nu-și poate susține oficial prietenul, obligația lui politică este să fie alături de candidatul PNL.

Fiecare dintre cei doi s-a afișat, miercuri, la Constanța, alături de PNL, respectiv PSD. Rareș Bogdan a ocolit elegant un răspuns când a fost întrebat de ce nu a ajuns și la Mangalia pentru a-l susține pe primarul liberal, invocând un calendar de campanie extrem de aglomerat. „Aș fi venit, dar am fost în alte zone din țară. La Mangalia, sigur că prima șansă o are, indiscutabil, primarul în funcție. Peste tot se întâmplă asta. Este PNL, este primarul nostru. Deci, clar că are prima șansă” a ținut, Rareș Bogdan, să precizeze, fără a pomeni numele primarului.

Mai multe vorbe a avut, însă, despre Mohammad Murad, căruia i-a urat multă sănătate: „A fost, este și va rămâne unul dintre cei mai buni prieteni, dar politica e politică și cred că pentru viitoarele alegeri va trebui să se înscrie în PNL. Este un om excepțional, este un tip de o valoare incontestabilă, care a transformat, pe de o parte, turismul din zona de nord a stațiunii Mamaia și acum a făcut un fenomen la Olimp, într-un timp foarte scurt. Dar prietenia este una, politica este alta”, a declarat, Rareș Bogdan, pentru EVZ.