Misterul originii COVID este investigat de un grup de zece oameni de știință desemnați de Organizația Mondială a Sănătății.

Peter Daszak, unul din cei zece, este și președintele EcoHealth Alliance, o organizație cu sediul la New York. Aceasta se prezintă ca „o organizație non profit de sănătate a mediului mondial”. Obiectul activității este: „protejarea naturii și sănătății publice împotriva apariției bolilor”.

La EcoHealth, Daszak a realizat investigații științifice privind patogenitatea coronavirușilor provenind de la lilieci, scrie Just the News.

Sub președinția lui Daszak, EcoHealth a primit subvenții totale de 3,4 milioane de dolari de la Institutul Național de Sănătate (INS).

Banii au fost primiți de la Institutul federal american pe durata a șase ani. Scopul: studierea „originii, diversității, capacității de a provoca boli și riscului de răspândire” al acestor viruși.

Printre sub-beneficiarii granturilor EcoHealth se numără și Institutul de Virusologie de la Wuhan. Acesta este laboratorul despre care unii experți afirmă că se află la originea COVID.

Ei susțin că, exact înainte de izbucnirea epidemiei, laboratorul din Wuhan a realizat o procedură numită „amplificare a funcțiilor”.

Prin această procedură, virușii sunt manipulați intenționat pentru a li se spori infecțiozitatea.

În 2019, EcoHealth a realizat experimente folosind „tehnologia clonelor infecțioase, experimente de infectare in vitro și in vivo și analiza legăturii cu receptorii”, scrie Just the News.

Scopul experimentelor: „testarea ipotezei că pragurile de divergență procentuală în secvențele de proteine S prezic potențialul de răspândire”.

Un purtător de cuvânt al INS nega anul trecut că proiectele EcoHealth constituie cercetări de „amplificare a funcțiilor”.

Săptămâna trecută, Organizația Mondială a Sănătății a refuzat să răspundă dacă a analizat cercetările din 2019 ale lui Daszak. Sau ce rol are acesta în echipa de investigație a OMS privind misterul originii COVID.

„Peter Daszak este un ecologist al bolilor care a petrecut 20 de ani analizând originile, cauzele și tendințele apariției unor boli ca SARS, Nipah, MERS, gripa aviară și COVID-19”, a declarat OMS prin intermediul serviciului de relații cu presa.

„Toți experții care fac parte din grupul OMS semnează o declarație de conflict de interese”, a precizat organizația.

Un raport din ianuarie al Departamentului de Stat face o dezvăluire foarte interesantă. Anume că lucrătorii laboratorului din Wuhan s-au îmbolnăvit, având simptome COVID-19, cu mai multe săptămâni înainte de izbucnirea oficială a pandemiei.

Autoritățile chineze au negat că laboratorul din Wuhan are vreo legătură cu originea COVID. Ele susțin că probabil virusul provine din piața de animale sălbatice din Wuhan. Piața se află la numai câțiva kilometri de laboratorul de virusologie.