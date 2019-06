Mișcarea gândită de USR, dezastru pentru Iohannis. Planul care l-a surprins pe șeful Statului

Înfrângerea PSD-ului la referendumul organizat de președintele Klaus Iohannis a dat naștere unei situații neprevăzute de președintele României. Ion Cristoiu este convins că inițiativa politicienilor de la USR reprezintă o lovitură „în moalele capului” pentru Klaus Iohannis.





În cadrul rubricii „Gândul lui Cristoiu”, renumitul jurnalist a explicat, pe larg, paradoxul creat în politica românească după referendumul organizat la inițiativa lui Klaus Iohannis.

„Ion Cristoiu: „...domnul Klaus Iohannis a anunțat în conferință de presă și a făcut o conferință de presă special înainte de consultări, că face aceste consultări pentru a fixa ziua referendumului. Domnia sa a ținut să precizeze de mai multe ori că vrea un referendum numai pentru transpunerea în practică a…

Monica Mihai: A ceea ce s-a votat pe 26 mai. Ion Cristoiu: Transpunerea în practică înseamnă modificarea unui singur articol din Constituție. Monica Mihai: Și aici este problema dânsului. Ion Cristoiu: Și aici avem o problemă uriașă de consum de energie, deci domnul președinte probabil că nu știe ce vorbește, nu pot să convoc un referendum care înseamnă bani, efort, etc. să modific un singur articol și atunci s-a confruntat cu mai multe probleme pentru a ajunge să explicăm de ce a dat înapoi. 1. PSD-ul a făcut o manevră deșteaptă pentru prima dată și prin domnul Ciolacu a zis gata, facem imediat referendum. Adică să-l facă înainte de prezidențiale în timpul verii, în timpul verii ar fi fost un dezastru pentru că cine ar mai fi venit. PMP-ul pe drept cuvânt a venit și a spus bine dacă tot modificăm… Monica Mihai: Haide să punem și referendumul din 2009.

Ion Cristoiu: Da. UDMR-ul și aici avem o explicație de ce nu s-a modificat până acum Constituția, pentru că de fiecare dată când s-a pus problema și a modificării unei virgule a venit UDMR-ul care vrea modificarea articolului 2, de stat național unitar, asta a fost în 91. Dar cel mai grav pentru președinte a venit USR-ul, cel mai îndreptățit dintre toți pentru că USR-ul a zis așa „noi am avut o inițiativă civică”… Monica Mihai: Fără penali. Ion Cristoiu: Am strâns chiar semnăturile, Curtea Constituțională le-a validat și ar fi urmat ca în Parlament… Monica Mihai: Următorul pas să fie transpus… Ion Cristoiu: Nu, urma să fie supus Parlamentului proiectul de revizuire și atunci a zis ce rost are să mai facem încă unul că asta înseamnă încă o revizuire. Monica Mihai: Dacă tot facem acum, să facem o revizuire pe toate articolele. Ion Cristoiu: Da, dar pentru Klaus Iohannis asta a fost lovitura în moalele capului.

Monica Mihai: Dar eu vă întreb el nu a prevăzut acest lucru? Nu a prevăzut că s-ar putea ca și USR să ceară să se modifice Constituția pe partea pe care au lucrat ei? Ion Cristoiu: Presupuneți prea multă prevedere, nu a prevăzut, adică nu a prevăzut insistența USR-ului și vă spun care era riscul. În momentul în care el accepta după consultări această convocare a unui referendum, dacă nu punea prevederea USR, USR-ul boicota referendumul și USR-ul înseamnă trei sferturi din partea dreaptă din electoratul lui. Monica Mihai: Reprezenta un eșec probabil pentru președinte. Ion Cristoiu: Îl boicota electoratul lui, nu mai spun de ăla PSD și mult mai grav dacă punea această întrebare, de fapt câștiga enorm USR-ul, candidatul USR la prezidențiale și nu el pentru că de fapt după părerea mea de o sută de ori mai concretă și mai puternică e propunerea USR, pentru că înseamnă fără penali, pe când la el, cum am discutat noi, răspunsul la întrebarea aia însemna ”Sunteți de acord ca marțienii să nu mai vină pe Pământ”, pentru că nimeni nu o să facă amnistie și grațiere. Monica Mihai: Deci președintele și-a dat seama să convoace un referendum. Ion Cristoiu: Și atunci a apelat la un truc ieftin. Monica Mihai: Care ce face de fapt acest acord? Ion Cristoiu: Nu înseamnă nimic”, este convins Ion Cristoiu

