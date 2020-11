Sociologul Mirel Palada a scos în evidenţă ciudăţeniile care se întâmplă la Cluj, Timişoara sau Sibiu şi lipsa măsurile care ar trebui luate deoarece pragul la rata de Covid-19 a fost depăşit.

„În Cluj Napoca rata Covid a ajuns la 9 la mie, mult peste pragul de 6 la mie peste care se impune carantinarea localității. Au băgat cumva Clujul în carantină? Ei, aș. Niciodată.

Au găsit tot soiul de justificări șchioape ca să legitimeze privilegiul de a fi mai cetățean decît alți cetățeni. Cetățean de calitate superioară, premium, cum ar veni. Ei nu sînt oameni. Ei sînt supraoameni. Cum să-i bage pe ei cineva în carantină? Ei sînt deasupra legii.

În Timișoara rata Covid a trecut de 7 la mie. Știți voi: 7 e mai mare decît 6. Nu contează. Aceleași justificări șchioape. Bla bla bla. C-o fi. C-o păți. Nu intră nici o Timișoară în carantină. De ce? Simplu. Ei nu sînt oameni. Ei sînt supraoameni. Pe ei nu are voie să-i bage nimeni la coteț”, a scris Mirel Palada pe social media.

„La coteț se bagă doar slugile”

Şi continuă atacul: „Adică ăia primitivii, ăia suboameni, ăia dincolo de Carpați, care sînt săraci și bețivi și leneși și asistați sociali și mitici. Ăia de la Slobozia. Nu ăia de la Cluj, de la Timișoara sau de la Sibiu.

Cum să-i bage la coteț pe domnii care votează cum trebuie? Vrei să se supere domnii și să nu mai bage votul în urnă? Vai, se supără domnu’ Boc. Vai, o să pierdem voturi. Lasă, carantinăm doar primitivii de la Slobozia, că ăia oricum votează cu PSD. Ei merită sacrificați. Clujenii niciodată”, mai subliniază sociologul.

De ce tac deontologii atunci când vine vorba de Cluj sau Sibiu?

„Dacă ar fi fost 9 la mie la Vaslui sau la Teleorman sau la Galați, vă închipuiți ce-ar fi fost la gura deontologilor. Ce ne-ar mai fi explicat ei că e normal să fie așa, căci ăia din Vaslui și din Teleorman și din Galați sînt niște primitivi incurabili.

Cînd se întîmplă însă în Cluj, sau în Timișoara, sau în Sibiu, dintr-o dată deontologii tac chitic. Sau găsesc justificări savante de ce pandemia de Ardeal este net superioară pandemiei de Regat și nu necesită măsuri de carantinare.

Hai, slugilor. Beți încet, căci conține justificări. Ghinion”, a concluzionat sociologul în postarea sa de pe Facebook.