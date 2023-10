Mircea Rednic, despre plecarea de la UTA. Antrenorul e cu nervii la pământ

Mircea Rednic (61 de ani), antrenorul celor de la UTA, a anunțat când va pleca de la această echipă. El a reușit să salveze echipa de la retrogradare, dar a început modest actuala stagiune. Echipa se clasează pe 14, loc de baraj, după numai 9 puncte acumulate în 10 partide. Tehnicianul a declarat că va pleca de la UTA după ce va pune formația pe picioare. Acesta a mai spus că a pus suflet și că a încercat să îi ajute pe fotbaliști.

„E un proiect la care m-am înhămat. Stați liniștiți, când proiectul o să înceapă să meargă – și cât de curând o să meargă -, plec eu. Acum nu plec, pentru că și eu m-am implicat, am pus suflet și mi-am dat acordul pentru jucătorii care au venit. Unde Dumnezeu am făcut infarct? În restaurant, în sufragerie, făcând sex, unde am făcut infarct? Aici la UTA am făcut infarct! Deci eu sufăr și am pus suflet aici.

Nu plec acum, nu pot să las jucătorii în care am crezut și cred. E normal că ești vulnerabil când nu ai rezultate, dar nu părăsesc echipa până nu începe proiectul să meargă”, a declarat Rednic, citat de sporarad.ro.