Sport Mircea Lucescu se teme de meciul cu Lituania. Selecționerul, pus în gardă







Mâine, de la ora 21.45, naționala României va juca împotriva Lituaniei, la Kaunas, în a 4-a etapă a Ligii Națiunilor. Tricolorii sunt într-o formă extraordinară și au moralul ridicat după victoria cu 3-0 din Cipru.

Deși se află pe ultimul loc în grupa C2 a Ligii Campionilor, Lituania se anunță o adversară foarte dificilă pentru selecționata lui Mircea Lucescu.

În partida tur, desfășurată pe stadionul Steaua, naționala noastră a câștigat greu, pe final, iar jocul nu prea a convins. Ai noștri au fost foarte aproape să se încurce și să piardă puncte prețioase.

Se teme de calitățile fizice ale lituanienilor

Selecționerul Mircea Lucescu este, însă, pus în gardă. Il Luce a declarat că meciul va fi dificil, mai ales că adversarul are jucători "cu calități fizice deosebite, foarte înalți și foarte puternici".

„Poate calitatea tehnică nu e la cel mai înalt nivel, dar jucătorii se sacrifică și nu cedează în duelurile unu contra unu. Știe cum să profite de fazele fixe și cum să joace minge lungă", a declarat tehnicianul român.

El a mai adăugat că admiră spiritul de luptă de dăruirea lituanienilor. "Sunt câțiva jucători la echipe bune, de exemplu Gvidas Gineitis, care acum e la Torino, va ajunge la o echipă mare", a completat Mircea Lucescu.

"Un meci care pe care"

Meciul este cu atât mai greu, cu cât adversara își joacă ultima șansă pentru a rămâne în divizia a treia.

"Va fi un meci de care pe care. Ei sunt mai buni fizic, noi mai tehnici. Din această confruntare, sperăm să câștigăm noi. Dar nu putem anticipa nimic. Trebuie să dăm totul la fiecare meci. E prea puțin doar să ne gândim că putem câștiga, trebuie să arătăm pe teren că merităm. Jucătorii mai au multe de învățat", a recunoscut Il Luce.

Naționala, condiții bune în Lituania

Un inconvenient pentru tricolori a fost drumul lung până la Vilnius, însă Mircea Lucescu este mulțumit de condițiile pe care le-a găsit în Lituania. "Am găsit o temperatură propice pentru recuperarea jucătorilor. Au dormit foarte bine, până la 10. Apoi am ieșit și am văzut terenul de joc. Așa că marți vor fi toți 100% recuperați. Nu vor fi probleme”, a spus Mircea Lucescu la conferința de presă.

De la tricolori va lipsi fundașul Univerității Craiova, Nicușor Bancu, suspendat.

România se află, momentan, pe locul 1 în grupa C2, cu 9 puncte. Pe locul secund este Kosovo, cu 3 puncte mai puțin.

Kosovarii vor juca tot mâine, de la ora 21:45, acasă, împătriva Cirpului.