Mii de maghiari au cerut, în stradă, demisia premierului Viktor Orban

Liderului de la Budapesta i s-a cerut demisia chiar în fața clădirii Procuraturii Generale. Mii de unguri au cerut la unison demisia lui Viktor Orban, într-o acțiune de susținută de Peter Magyar, un fost oficial guvernamental care acuză consant autoritățile maghiare de corupție sistematică.

Pe lângă demisia lui Viktor Orban, maghiarii au cerut revocarea din funcție a procurorului general Peter Polt. Pentru a se face auziți, contestatarii lui Orban au organizat o procesiune de la Palatul Procuratorii Generale și până la parlament.

Inițiatorul acțiunii, Peter Magyar, a publicat pe rețelele de socializare conversație ditre Katalin Nowak, președintele demisionar al Ungariei, și Judit Varga fostul ministru al Justiției. Atât Nowak cât și Varga și-au depus demisiile după scandalul grațierii unui bărbat implicat într-un caz de pedofilie.

Pe înregistrarea publicată de Peter Magyar se poate auzi cum Varga, fostul ministru al Justiției și totodată, fosta soție a lui Magyar, vorbește despre tentativa subalternilor premierului Antal Rogan, de a distruge o parte din probele dosarului Volner-Shadl.

Thousands of Magyars protested in the Hungarian capital, Budapest, demanding the resignation of Attorney General and Prime Minister Viktor Orban after Hungarian opposition leader Peter Magyar published an audio recording showing bribery by Orban's team - Reuters.

