https://www.facebook.com/radiozu/videos/801760117196070

„Câți “galbeni” o să fim sâmbătă la #MișcareaZU din Baia Mare? A sosit echipamentul oficial de alergare. Am avut un supra-feeling în dimineața asta, când am pus pe mine tricoul ăsta galben. E mai mult decât tricoul unei echipe. Mai mult decât însemnele unui club. E simbol pentru o “Mișcare”. E supra-feeling-ul de apartenență la o comunitate care încearcă să miște o țară care stă. O comunitate în care oricine, indiferent de vârstă, putere sau performanță, e bine primit. Baia Mare e doar prima Mișcare. Și, indiferent câți “galbeni” vom fi sâmbătă la linia de start în Centrul Vechi, tricoul ăsta rămâne pentru totdeauna dovada că am fost acolo de la început. De la primul pas. De la prima respirație. De când s-a născut #MișcareapentruMișcare. Dacă vrei să fii în “galben” sâmbătă, la Mișcare, poți comanda încă echipamentul de alergare pe https://radiozu.ro/miscareazu. Îl poți ridica vineri sau sâmbătă dimineața, înainte de alergare, din Centrul Vechi din Baia Mare. România, hai la alergare!”, transmite Mihai Morar.

Vino și tu să faci “Mișcarea ZU. Mișcarea pentru Mișcare”! A sosit echipamentul oficial de alergare

„Sunt Mihai Morar și am stat nemișcat ani de zile. Statul nu poate mișca nimic. Nici trupul, nici sufletul, nici mintea. Am început mișcarea acum câțiva ani. Și o fac acum Z.I.L.N.I.C. Alături de mine, sunt mii de oameni care au încetat să mai stea. Mișcarea mi-a schimbat starea. Statul nu poate schimba nimic. Dar noi, împreună, putem mișca o țară. Hai să facem împreună Mișcarea pentru Mișcare! România, hai la alergare!”. Așa sună chemarea la Mișcarea ZU, cea mai nouă campanie de radio pusă la cale de Radio ZU, în parteneriat cu Hope and Homes for Children România.

Cei care doresc să participe la evenimentul organizat de Radio ZU sunt invitați să se înscrie pe platforma care se găsește pe site-ul www.radiozu.ro, accesând https://radiozu.ro/miscareazu. Taxa de înregistrare este de 125 de lei, iar în schimbul acestei sume, fiecare participant primește un kit care conține un tricou, un săculeț tip rucsac, o manșetă și o medalie. Kit-ul de participare va putea fi ridicat cu o zi înainte de eveniment dintr-un loc special amenajat. Cei care nu sunt din Baia Mare vor putea ridica kit-ul și în ziua evenimentului, până la ora 10.00, cel târziu.

Fiecare participant își poate alege să alerge 5 km sau 10 km. Traseul “Mișcarea ZU. Mișcarea pentru Mișcare” pornește din Piața Libertății și se termină tot aici, însă în cele aproximativ 2 ore de alergare trece prin 11 dintre cele mai importante zone ale orașului Baia Mare.

Complet, traseul “Mișcarea ZU. Mișcarea pentru Mișcare” arată așa:

START Piața Libertății

Str. Podul Viilor

Parcul Tineretului

Parcul Municipal

Str. Valea Roșie

Str. Victoriei

Bd. Unirii

Str. Progresului

Str. Culturii

Piata Revoluției

Str. Gheorghe Șincai

FINISH Piața Libertății

Pe parcursul evenimentului, participanții vor avea la dispoziție un punct de hidratare, pe traseu, și unul de prim ajutor, în zona de desfășurare a evenimentului.

“Mișcarea ZU. Mișcarea pentru Mișcare” este un eveniment organizat în conformitate cu toate regulile privind prevenirea și controlul transmiterii infecției SARS-COV-2 în contextul pandemiei de COVID-19. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2. Fiecare participant trebuie să aibă vârsta de 18 ani împliniți la data participării la „Mișcarea ZU. Mișcarea pentru mișcare”.

“Mișcarea ZU. Mișcarea pentru Mișcare” este un eveniment susținut de Serviciul de Ambulanță Județean Maramureș. (P)