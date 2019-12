Venind spre România pentru a petrece sărbătorile alături de familiile lor, paragerii dintr-un microbuz au fost atacaţi şi jefuiţi de nişte indivizi necunoscuţi.

În momentul în care pasagerii din microbuzul unei firme din România au cerut şoferului să oprească la o toaletă, acesta nu avrut să oprească decât după vreo 40 de kilometri într-o zonă retrasă, în care nu se afla nimeni.

Pentru acest motiv, românii cred că şoferul microbuzului ar fi fost complice cu tâlharii.

Ajunşi aici, călătorii au fost atacaţi de trei bărbaţi înarmaţi cu cuţite, despre care unul dintre tinerii din microbuz a explicat că ar fi români.

Toată întâmplarea a fost povestită, într-o postare pe Facebook, de Alin Constantin Năstasă, un tânăr care se întorcea împreună cu un prieten, acasă, în România.

„Când am coborât parcarea era goală ! După 2 minute toți dispăruseră fără sa știu ce s-a întâmplat! Fratele meu a fost dus de alt pasager văzând ca situația ia amploare! Eu și încă un pasager am ieșit ultimii. Trei bărbați, romani, au apărut in fata noastră și au încercat sa ne ia portofelele cu succes! Am reușit sa îmi iau portofelul meu din mâna acestuia doar cu 50 de euro! Prietenului meu i s-au luat toți banii! Suma in valoare de 500€ +suma mea de 450 €! Încercând sa recuperez banii am fost amenințati ca dacă coboram din microbuz suntem tăiați!

Lumea a vrut sa se dea jos din microbuz și șoferul nu a acceptat asta ! Fiind la uşă ii cer acestuia sa sune la poliție! Am fost refuzat și mi s-a spus ca dacă nu urc ma lasă acolo! Am încercat sa fac reclamație la firma respectiva ‘Romfour’ și mi s-a zis ca de ce nu am stat sa sun la poliție ca venea in 5 minute, deși aveam 4 minute ca sa stau lângă acele persoane pana sa vina poliția ! Putea sa ma taie sau mai rău! Am primit răspuns de la firma ca nu e treaba lor cu ce s-a întâmplat ! Și ca e fix problema mea!”, a scris tânărul pe Facebook, potrivit ziarulromanesc.de

