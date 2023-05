Metigla a investit peste 8,5 milioane de euro în automatizare și diversificarea ofertei de produsela fabrica din Ceptura

În ultimii 4 ani Metigla a investit peste 8,5 milioane de euro în extinderea portofoliului de soluții inovatoare pentru acoperiri metalice, dar și în automatizarea proceselor de producție, și este unul dintre puținii investitori care oferă soluții complete pentru clienții industriali și rezidențiali, într-o piață românească de înaltă performanță, cum este cea a construcțiilor metalice.

Metigla în cifre:

23 de ani în România;

5 țări în care activează;

15.000 m2 de producție și depozitare în fabrica de la Ceptura;

8,5 milioane de euro investiți în ultimii 4 ani;

peste 100 de angajați;

Realizările Metigla în anul 2022:

aproximativ 600.000 de m2 de case acoperite (peste 5000 de familii);

peste 400.000 m2 de clădiri industriale și comerciale realizate cu produsele Metigla;

peste 2.500 tone de profile ușoare galvanizate livrate, pentru structuri de hale metalice și parcuri solare;

peste 1.200 km de jgheaburi și burlane, pentru captarea apei de ploaie de pe acoperiș.

Acestea sunt cifrele Metigla, compania dedicată misiunii sale de a dezvolta cele mai înalte standarde ale calității în producția de acoperiri metalice, și a construi relații pe termen lung cu clienții și partenerii săi din România și nu numai.

Specializată în soluții inovatoare de acoperire metalică, Metigla utilizează materie primă de calitate superioară și oferă soluții pentru orice tip de proiect, rezidențial sau industrial.

Portofoliul de produse Metigla este diversificat, pornind de la sisteme de panouri termoizolante de tip sandwich pentru hale industriale, profile metalice din oțel galvanizat pentru structuri ușoare și parcuri solare, sisteme complete pentru acoperișuri metalice și drenaj al apei pluviale de pe acoperiș, și până la inovația momentului, acoperișul solar – Falt Solar by Roofit.Solar.

„Pe lângă o creștere a investițiilor în producție, am investit mereu și în capitalul uman și tocmai de aceea, de la an la an, am reușit să avem o dezvoltare continuă pe ambele niveluri. În prezent, Metigla se mândrește cu o familie de peste 100 de membri, fiecare dintre noi fiind extrem de important în dezvoltarea companiei. Cultivăm relații bazate pe respect reciproc, spirit de echipă și construirea unui mediu de lucru armonios. În plus, în acest an ne propunem să diversificăm portofoliul de produse și suntem angrenati în parteneriatul cu Roofit.Solar, alături de care oferim un acoperiș solar, unic în România. Toate aceste eforturi se aliniază la misiunea companiei Metigla de a acoperi nevoile și bunăstarea oamenilor şi companiilor cu soluții inteligente, sustenabile și inovatoare. Viitorul este deja aici, iar acoperişul solar – Falt Solar revoluționează piața rezidențială de energie verde din Europa.” spune Cristian Mătășel, director general Metigla.

Pornind de la o capacitate de producție imbunătățită, mulțumită investițiilor în automatizare și robotizare, Metigla vine cu soluții complete pentru închideri metalice atât pentru clădiri industriale cât și acoperișurile rezidențiale, totul în funcție de proiectul solicitat.

Metigla produce sisteme complete pentru clădiri industriale, pornind de la profile zincate pentru structuri ușoare și panouri solare, și până la panouri termoizolante și tablă cutată, la cele mai înalte standarde europene, oferind soluții complete pentru spații industriale, comerciale, logistice, agricole și nu numai.

Pentru piața rezidențială de construcții, Metigla oferă sisteme complete pentru acoperișuri metalice și sistem pluvial, precum și noutatea anului, acoperișul solar – Falt Solar, dezvoltat împreună cu Roofit.Solar.

Extinderea spațiilor de producție, automatizarea fabricii de la Ceptura, inovația, sustenabilitatea, toate acestea sunt elemente cheie în dezvoltarea Metigla ca și concurent important atât în piața din România cât și în Europa.

„Dezvoltarea de la an la an a facilităților de producție precum și investițiile în automatizare și inovatie, ne responsabilizează și ne fac să ne dorim să devenim din ce în ce mai buni. Suntem dedicați construirii de parteneriate durabile și furnizării de produse fiabile și sustenabile pentru orice tip de construcție din România și din Europa. Metigla oferă nu doar un produs ci o soluție completă, precum și consiliere de specialitate pe fiecare proiect în parte. Ne concentrăm atât pe dezvoltarea gamei de produse, cât și pe cultivarea relațiilor de lungă durată cu partenerii noștri.” mai spune Cristian Mătășel, director general Metigla.

Despre Metigla

Metigla este o afacere de familie pornită în urmă cu 40 de ani în Belgia, iar pe piața din România este prezentă din anul 2000. Creșterea organică și continuă a portofoliului de produse și servicii se bazează pe inovație, calitate premium, pasiune și sustenabilitate.

Portofoliul companiei oferă soluții pentru închideri metalice de cea mai înaltă calitate, pentru proiecte industriale, rezidențiale, dar și pentru fațade si drenaj al apei pluviale de pe acoperiș. Metigla este prezentă şi în Belgia, Franța, Olanda, Luxemburg și Congo.

