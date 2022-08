Mesajul lui Gigi Becali pentru George Simion: Să nu îl îmbete puterea și să facă mulți copii

Gigi Becali spune că îl simpatizează pe George Simion, deși a fost unul dintre marii absenți de la nunta acestuia. Miliardarul din Pipera a mai spus că i-a dat liderului AUR brânză pentru nuntă din „dragoste“ și că nu are nimic de câștigat pe de urma acestui gest.

„Eu nu mai merg la nunţi sau botezuri. Nu am văzut deloc nunta, unde sunt eu acum nu am televizor. La noi, la români, câinele moare de drum lung şi prostul de grija altuia. Se întreabă unii că de unde are bani, că de ce face ce face.

Dacă e totul legal, ce te interesează? Că e prea multă lume și să se sesizeze procurorii. Ce să facă procurorii, să mă aresteze pe mine care îi dau brânză omului din dragoste? Eu ce am făcut, am făcut din dragoste, nu din alt motiv. Eu nu am nevoie de nimeni, ce nevoie am eu de George Simion? Mi-a plăcut de el că e altfel de om“, a spus Gigi Becali.

Să facă mulți copii

Gigi Becali a ținut însă să îi facă o urare specială lui George Simion în ziua nunții sale. „Ilincăi îi urez să fie binecuvântată ca Sara, să se înmulţească ca Raşela şi să aibă binecuvântarea Domnului ca Rebeca, trei femei biblice. Lui George îi urez să facă copii mulţi şi să aibă succes în politică.

Dar dacă vreodată pe Simion îl va îmbăta puterea, să nu imi reproşaţi mie. Eu spun de George Simion ăsta de acum, peste câțiva ani să nu-mi scoateţi mie ochii dacă pe el o să-l îmbete puterea“, a mai spus Gigi Becali la Romania TV.

Nuntă ieșită din tipare

George Simion, liderul AUR, s-a căsătorit sâmbătă cu iubita sa. Petrecerea de nuntă are loc în aer liber și se va încheia la ora 23.00, cu un foc de artificii. Peste 10.000 de oameni iau parte la eveniment.

Mâncarea și băutura sunt oferite invitaților în zona special amenajată pe terenul unde se desfășoară evenimentul. Invitații au putut savura tocană de vânat preparată într-un ceaun de două tone, grătar de berbecuț și porc, dar și mici. Nuntașii sunt serviți și cu bere sau vin.