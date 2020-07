Amintim că avocaţii americanei au lansat această dezvăluire în procesul pe care ea îl are cu Associated Newspapers Limited, care deţine Mail on Sunday şi MailOnline.

Jurnaliştii de la Daily Star au obţinut o reacţie cu privire la acuzaţiile lansate de Meghan Markle în direcţia Familiei Regale, în fruntea căreia e Regina Elisabeta a II-a.

Practic, Ducesa de Sussex n-a putut ierta că deşi era gravidă, atacurile din tabloidele britanice erau din ce în ce mai dese şi feţele regale nu interveneau.

Nimic mai fals! Cel puţin asta susţin sursele regale ale jurnaliştilor de la Daily Star.

Surse susțin că instituția regală „făcea tot ce îi stă în putere” pentru a o proteja pe Meghan Markle înainte ca ea și Prințul Harry să părăsească Marea Britanie.

Actriţa are proces cu ANL din cauza a 5 articole care prezentau o notă scrisă de mână transmisă în august 2018 tatălui ei, Thomas Markle Senior.

În documentele judiciare, avocații au afirmat că Meghan „nu a fost protejată de Instituție” în timp ce era însărcinată și i s-a „interzis să se apere”.

Sursele regale au respins acele acuzaţii, iar recent, una dintre ele a declarat pentru Sunday Times: „Este o afirmație ridicolă. Este incredibil de dezamăgitoare.

Instituția făcea tot ce îi stătea în puteri pentru a o sprijini. Toată lumea încerca să ajute.”

O altă sursă a transmis că acuzaţiile formulate de Meghan sunt ficțiune și spunea că palatul „a respins orice poveste nefondată pe care ei ar fi putut s-o aibă”.

Prinţul Harry şi Meghan Markle au renunţat la statutul de membri seniori ai Familiei Regale la începutul anului, decizie care a uimit-o pe Regina Elisabeta a II-a.

Suverana era foarte apropiată de nepotul ei, astfel că decizia acestuia de a rupe legăturile oficiale cu Familia Regală a afectat-o serios.

După o scurtă perioadă în Canada, fostul cuplu regal a decis să se mute în Statele Unite ale Americii, în Los Angeles, California.

sursa: Daily Star