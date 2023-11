Meciul cu Israel. Lista jucătorilor aleși de Edi Iordănescu

Meciul cu Israel. Selecţionerul Edward Iordănescu a decis jucătorii ce vor fi în lot la meciul din această seară, din Ungaria. România va întâlni Israel şi poate obţine calificarea la Euro-2024.

Cine au fost selecţionaţi pentru meciul cu Israel

Cei care vor înfrunta selecţionata Israelului sunt:

1. Florin NIŢĂ • 2. Andrei RAŢIU • 3. Radu DRĂGUŞIN • 4. Adrian RUS • 5. Vladimir SCRECIU • 6. Marius MARIN • 7. Denis ALIBEC • 8. Alexandru CICÂLDĂU • 9. George PUŞCAŞ • 10. Nicolae STANCIU • 11. Nicuşor BANCU • 12. Horaţiu MOLDOVAN • 13. Valentin MIHĂILĂ • 14. Ianis HAGI • 15. Andrei BURCĂ • 16. Ionuţ RADU • 17. Florinel COMAN • 18. Răzvan MARIN • 19. Denis DRĂGUŞ • 20. Darius OLARU • 21. Olimpiu MORUŢAN • 22. Vasile MOGOŞ • 23. Andres DUMITRESCU.

Încă două meciuri pentru selecţionata României

Naţionala României joacă, sâmbătă, de la ora 21.45, meciul cu Israel pentru calificarea la Campionatul European din 2024. Partida va avea loc în Ungaria, pe stadionul Pancho (Felcsút).

Pe 21 noiembrie va înfrunta Elveţia, la Bucureşti, pe Arena Naţională (21:45).

România ocupă primul loc în clasamentul Grupei I, cu 16 puncte (8 jocuri), urmată de Elveţia, 15 (7 j), Israel, 11 p (6 j), Kosovo, 7 p (7 j), Belarus, 6 p (8 j), Andorra, 2 p (8 j).

Ultraşii români nu vor putea fi alături de tricolorii lui Edi Iordănescu la meciul cu Israelul, partidă care se va desfășura în condiții draconice și totalitare de securitate. În premieră, la acest turneu, vor fi prezente 24 de națiuni.

Meciul cu Israel, decisiv pentru România

Edi Iordănescu, selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, a declarat, duminică, într-un interviu difuzat pe canalul de YouTube al Federaţiei Române de Fotbal, că meciul cu Israelul, penultimul din preliminariile EURO 2024, este decisiv pentru calificarea la turneul final şi că această şansa a fost câştigată de „tricolori”.

„Meciul cu Israel este decisiv şi nu trebuie să ne ferim de realitate. Dar noi am făcut ca acest meci să fie decisiv, ăsta este adevărul. Noi am câştigat această şansă prin tot ceea ce am făcut în această campanie, prin fiecare meci, în fiecare minut. Este un moment pe care l-am căutat şi l-am aşteptat, iată că l-am găsit. Cu siguranţă, poate fi un meci de totul sau nimic, şi, când duci o campanie fără înfrângere, şi ajungi să depinzi de un alt rezultat, nu e confortabil. Asta face ca presiunea să fie una imensă. Va fi un meci cu încărcătură emoţională foarte mare, dar grupul este pregătit. (…) Sigur că nu suntem la nivelul pe care mi-l doresc, dar suntem la un nivel destul de bun ca să ne calificăm”, a declarat Iordănescu.