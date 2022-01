Maurice Munteanu, deloc deranjat de faptul că este născut la început de an. „După Revelion, ne refacem pe 1 și 2 ianuarie și pe 3 ianuarie vine ziua mea cu o altă petrecere”

Maurice Munteanu se numără printre acele persoane care, spre fericirea lui, are în gașcă doar prieteni distractivi, care abia așteaptă să petreacă de ziua lui de naștere, chiar dacă aceasta este imediat după seara de Revelion.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/9

„Tot timpul au fost mișto, au fost peteceri unde s-a dansat până dimineața. Nu am simțit treaba asta. Majoritatea prietenilor mei nu pleacă la schi, asta este un noroc, și nu am simțit că sunt „nenorocos” pentru faptul că sunt născut la început de an. În cercul meu apropiat chiar circulă gluma, teoria sau anecdota asta că se petrece de Revelion, ne refacem pe 1 și 2 ianuarie și pe 3 ianuarie vine ziua mea, o altă petrecere pe care o așteptam mai mult decât pe cea de Anul Nou”, a povestit Maurice pentru Evenimentul Zilei.

Niciodată nu și-a făcut ziua de naștere pentru cadouri, căci este de părere că niciun lucru material nu compenează fericirea pe care i-o dau prietenii și familia care îi este alături. „Nu pun accent pe lucrurile materiale pentru că pe acestea le putem cumpăra singuri și nu este o problemă. Dacă îți dorești neapărat o piesă, o geantă, un ceas le poți achiziționa cu mai mult sau mai puțin efort. Cel mai frumos cadou pe care l-a primit, care m-a ajutat și m-a format, a fost de la mama care mi-a insuflat această dragoste pentru lectură și cărți. Este cel mai mare și frumos cadou pe care l-am primit”, ne-a mai spus juratul de la „Bravo, ai stil”.

Nu mai crede în tendințele din modă

Maurice nu vrea cadouri de ziua lui de naștere, însă ne oferă el un cadou prețios, mai precis oferă celor pasionați de modă. Cu ani experiență în materie de fashion, Maurice ne explică la ce să ne așteptăm în anul 2022 atunci când vine vorba de haine și accesorii. „Este un subiect destul de amplu, pentru că eu nu mai cred atât de tare în tendințe, cred că nici industria modei nu mai crede foarte mult în ele. Există, desigur, niște repere după care ne putem ghida. Pot spune că tendința principală acum este că nu mai există tendințe, vorbim despre trenduri și subtrenduri care reapar o dată la 5, 10 ani. Doi, trei ani la rând sunt cool anii 70, următorii, anii 90, acum este la modă să porți haine care se purtau la începutul anilor 2000. Ciclic lucrurile acestea se vor schimba, se întrepătrund și din acest motiv nu putem vorbi despre niște tendințe pentru 2022. Aceste microtrenduri, cum este acum culoarea sezonului verde, se schimbă permanent. Cred că întotdeauna vor fi la modă piesele clasice „with a twist” și designerii care se orientează în general către tipul ăsta de produs, Jil Sander, Christophe Lemaire, Bottega Veneta în materie de accesorii, cei care reinterpretează arhivele caselor din anii 60, 70, 80, 90, adăugându-șe o tușă modernă”, a mai spus stilistul. De altfel, tot de la Maurice aflăm că trebuie să învățăm să facem diferența între o piesă vintage și una second hand, fără să ne ferim să cumpărăm lucruri cu adevărat prețioase și din magazinele cu produse „la mâna a doua”.

„O piesă pentru a fi vintage trebuie să aibă cel puțin 20 de ani vechime și la vremea ei să fi însemnat ceva. La Paris, de exemplu, există cea mai bună selecție de magazine vintage și lucrurile sunt foarte clare, sunt piese cu semnătura designer-ului, care ajung să coste mai mult decât piesele actuale. Restul se încadrează la categoria second-hand. Și în București au apărut o serie de magazine care comercializează un anumit tip de accesorii care sunt, după mine, second-hand. Pentru mine vintage înseamnă ca acea piesă să fie una de referință, adică inclusiv la vremea ei să fi însemnat ceva, să fi avut o valoare, dacă nu materială, atunci una estetică, să fi avut o cusătură, un tipar, un material deosebit. Nu orice piesă care este veche este o piesă vintage. Dar înțeleg euforia, există magazine, chiar și în București, care oferă niște piese chiar simpatice, la prețuri foarte bune și care sunt o alternativă, mai ales pentru o fashionistă care nu vrea să își ia aceeași rochie ca alte 20 de persoane. Putem purta o blană veche, mai ales dacă este într-o condiție bună și arată civilizat. Și chiar recomand, mi se pare o alternativă cool la oferta actuală de pe piață”.

Nu există sustenabilitate în România

Cea mai mare durere a fashion-editorului este aceea că România nu s-a aliniat celorlaltor țări în ceea ce privește sustenabilitatea în industria textilă și că există extrem de puține centre de reciclare la noi în țară. Maurice ne îndeamnă să donăm hainele pe care nu le mai purtăm și să apelăm cu încredere la boutique-urile de second hand. „Este o discuție foarte amplă. În mod eronat se folosește termenul de blană ecologică. Nu există blană ecologică, este făcută din fir plastic. Oamenii ar trebui să înțeleagă că nu există piele sau blană ecologică, sunt materiale plastice, care nu sunt ecologice. Sunt sintetice, ceea ce nu este egal cu ecologia. O blană vintage naturală este de o mie de ori mai sustenabilă decât blana sintetică pe care o comercializează magazinele mass market. Lumea nu știe că majoritatea producătorilor de haine din blană naturală, care se respectă, la ora actuală folosesc blana țesută. Nu omoară animalele, ci folosesc blana țesută sau tunsă. Și acestea sunt sustenabile. O altă discuție este despre produsele care sunt făcute din bumbac reciclat, de exemplu, deci sustenabile, însă industria textilă poluează mai mult decât poluează industria aviatică. La noi nu există foarte multe centre de reciclare și pentru mine cea mai sigură chestie este să le fac, pur și simplu, cadou sau să identific centre unde pot fi donate haine sau lucruri care ar putea fi utile. Asta mi se pare cea mai bună formă de reciclare, în primul rând pentru că ajuți niște oameni care chiar au nevoie de hainele sau lucrurile astea”, a mai povestit Maurice pentru EVZ.